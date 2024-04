Bonne nouvelle pour ceux qui réclamaient une version « All Stars » de Big Brother Célébrités

Noovo annonce une importante nouveauté pour la cinquième saison de Big Brother Célébrités, qui sera diffusée l'hiver prochain.

En effet, cette édition spéciale s'intitulera Champions versus recrues. On comprend rapidement de quoi il sera question!

Avec Marie-Mai de retour à l’animation pour une cinquième saison, les fans de Big Brother Célébrités auront droit à une édition spéciale où quelques champions des quatre dernières saisons et de nouvelles recrues s’affronteront dans la maison de Big Brother. Qui fera partie de cette cohorte remarquable, composée autant de joueurs aguerris que de célébrités prêtes à se frotter aux champions des dernières saisons? Quels participants rivaliseront d’adresse, de stratégies et d’alliances dans cette prochaine édition qui s’annonce mémorable?

Il faudra être au rendez-vous l'hiver prochain pour le savoir!

De notre côté, nous aimerions définitivement y revoir Jean-Thomas Jobin et Mona de Grenoble, gagnants respectifs de la première et de la troisième édition.

Voyez Marie-Mai annoncer la bonne nouvelle dans la vidéo ci-dessous.

Notons qu'une moyenne de 761 000 téléspectatrices et téléspectateurs étaient à l’écoute de la grande finale de Big Brother Célébrités le 31 mars dernier, qui a consacré Danick Martineau comme grand champion de cette quatrième édition. Au plus fort de la soirée, c’est plus de 1,1 million de téléspectatrices et de téléspectateurs qui étaient rivés devant leurs écrans pour assister à cette finale.

