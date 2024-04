Danick réagit aux commentaires suite à sa victoire à Big Brother Célébrités

Danick a remporté la quatrième saison de Big Brother Célébrités dimanche dernier.

Les téléspectateurs ont été assez durs envers lui, le traitant notamment d'antipathique.

« Je pense que c'est l'aspect que l'émission a choisi de montrer », indique-t-il. « Oui, je pense que ç'a été, en quelque sorte, une de mes forces en tant que joueur d'être capable de séparer l'émotion du jeu. Je pense que dans un confessionnal de 10 minutes, eux [la production], ils vont prendre une cote de 20 secondes. Peut-être la cote où, justement, j'ai l'air antipathique. [...] Mais, j'avais de la misère à accepter d'aller à l'encontre de quelqu'un que j'aime de tout mon cœur. C'est arrivé souvent dans ce jeu-là. Au moment où j'ai pris la décision de ne pas amener Charles en finale, c'était dur. C'est extrêmement dur. »

Puis, j'ai trouvé ça dur aussi de voir que le show avait vraiment priorisé le côté stratégique de ce que je disais.

« En même temps, c'est normal. Je l'accepte. C'est 100 % normal que ce soit ça qui est priorisé. Mais, est-ce qu'il y avait beaucoup de cotes de Danick qui se remettait en question, puis qui était ébranlé de prendre ces décisions-là, puis de faire ces moves-là? Non. Est-ce que ça allait moins été mis de l'avant? 100 %. »

« J'accepte le rôle que j'ai eu dans ce show-là, parce qu'on ne peut pas tout résumer ce qu'on vit dans cette maison-là en deux heures. Mais, je pense que mes collègues, les gens qui ont joué avec moi, pourraient te le dire : j'ai été quelqu'un de très près de ses émotions. [...] Oui, ça me fait de la peine un peu que mon côté emphatique, mon côté humain, ait peut-être été mis moins de l'avant, du fait que j'ai joué le jeu à 100 %. »

Maintenant le jeu terminé, Danick est d'autant plus convaincu que Charles aurait gagné contre lui. « Moi, en tant que fan, si j'étais dans le jury, je ne vois pas qui pouvait potentiellement battre Charles. Le fait d'aller en duel et de revenir, pour moi, je trouve que c'est ce qui est le plus impressionnant à ton CV de Big Brother. De partir du show et revenir, j'ai beaucoup de respect pour ça! »

Il ajoute : « Charles a été bon dans toutes les facettes du jeu. C'est pourquoi, à la fin, j'ai hésité à l'amener. Rien à enlever au jeu à Gab. J'aurais pu perdre contre Gab aussi à 100 %. Mais je trouvais juste que Charles avait peut-être le jeu le plus impressionnant des quatre qui se sont rendus là. »

Gabrielle pense, comme Danick, que Charles aurait remporté les honneurs si les deux alliés se seraient retrouvés côté à côte en finale. « Charles a fait de gros moves et il y a mis beaucoup de coeur. Il est très sentimental. On a vu beaucoup de facettes de lui qu'on ne croyait pas voir. Il a fait certains gestes qui l'ont touché beaucoup, mais qu'il savait que, côté tête, il devait le faire. [...] Le jury était très, très, très proche de Charles aussi. Je pense que peut-être Charles aurait gagné à côté de Danick. Mais c'est sans enlever le fait que Danik est un joueur incroyable. »

À ceux qui croient que Danick a choisi Gabrielle pour l'accompagner parce qu'elle avait le jeu le plus faible, le gagnant répond ceci : « Les spectateurs ont vu 0,01 % de ce que nous, on a vécu. Et Gab, elle a été beaucoup plus stratégique ce que qui a été démontré à la télé. Elle a beaucoup joué. Elle a eu beaucoup de conversations avec beaucoup de gens. Elle était bonne pour gérer l'info. Et, surtout, sa game sociale a été incroyable dans le sens où elle était présente pour tout le monde. Tout le monde aimait Gab. Tout le monde s'ouvrait à Gab. Moi, ça a été mon pilier émotionnel dans ce show-là. »

Gab a eu une game beaucoup plus grande et beaucoup plus respectable que le mérite que les gens lui donnent. Moi, je n'aurais pas été étonné de perdre contre Gab.

