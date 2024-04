BBC : Charles et Dave auraient-ils voté pour Danick s'ils avaient vu les épisodes?

Lors de la finale de Big Brother Célébrités, Charles et Dave ont voté pour Danick comme grand gagnant de cette quatrième saison.

Les téléspectateurs ont été nombreux à se demander ceci : si les deux joueurs avaient vu les émissions, auraient-ils pris la même décision?

C'est donc la première question que nous avons posée aux deux finalistes.

« Moi et Danick, on ne s'était pas fait de promesses », nous dit d'abord Dave. « C'est sûr qu'on rêvait de se voir rentrer et sortir ensemble, mais les promesses n'étaient pas là. Et, il y a une chose qu'on ne voit pas, c'est que Danick m'a beaucoup aidé dans mon sentiment de compétitivité. Je n'ai pas la même "gear" que lui, en bon français. Et moi, je l'ai aidé peut-être du côté émotionnel. L'un et l'autre, on était un levier pour s'aider à avancer dans ce jeu-là. »

Mon vote, il allait à lui avant, après, pendant, n'importe quand. Je ne regrette aucunement ce vote-là.

Dave nous confie aussi que, suite au Veto diamant, il a demandé à Danick de ne pas l'amener en finale avec lui. « Je lui ai dit : " tu as une grande décision à prendre entre nous trois. Moi, je considère que j'ai fini quatrième et je suis très fier de mon parcours.Tu n'as pas à me choisir. " [...] J'aurais été mal à l'aise de me ramasser en finale parce que je trouvais que c'était à moi de me sortir du bloc. Les trois autres ont vraiment étudié fort. »

Charles aurait, lui aussi, pris la même décision s'il avait vu les émissions. « Oui, oui, oui, 100 % », dit-il. « Mon vote, avec ou sans émission, n'aurait pas changé. Dans la maison, j'avais quand même une bonne vision de son jeu. Dans les quatre personnes qui étaient en finale, si je n'étais pas avec lui sur les deux finalistes, mon vote allait pour lui. Le jeu qu'il a eu a été un jeu impeccable, un super méga gros jeu. Il a été super bon dans les moments clés, pour lui, pour l'alliance et les gens dans la maison. Je suis un gros fan de Big Brother, donc, rendu là, je savais que mon vote allait aller pour Danick, peu importe la situation. »

Charles considère avoir eu un impact stratégique dans le jeu plus important que ce que nous avons vu dans les émissions. « Oui, Danick avait un immense jeu, il convainquait les gens de faire des trucs, mais il y a beaucoup de trucs qu'on faisait à deux. Des fois, à cause des éléments que j'apportais, on changeait un peu la direction. Ça faisait en sorte d'amener notre jeu ailleurs, de se joindre à Joëlle, de faire le tricycle. Après ça, d'utiliser mes jetons pour acheter le collier pour faire en sorte que Fred ne participe pas au Veto pour nous assurer d'aller en finale. Tout ça, ça ne part pas juste de la tête à Danick. »

Dans l'émission, c'était comme s'il avait tiré les ficelles de tout le monde pour arriver à ses fins.

Il ajoute : « Oui, je dirais qu'il y a une grosse partie que c'est ça, mais quand même, dans mon jeu, il y a eu beaucoup de commun accord, de choses qui sont négociées. »

Ne manquez pas Le dernier confessionnal dimanche prochain à 18 h 30.