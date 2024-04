Ce dimanche, dans une grille horaire télévisuelle pour le moins chargée, on pouvait notamment assister au Dernier confessionnal de Big Brother Célébrités, pendant lequel, on vous le rappelle, deux célébrités étaient absentes.

Ce fut l'occasion, pour les joueurs, de revenir sur une saison marquée par les complots et les trahisons, de laquelle Danick Martineau a triomphé.

Durant la soirée, l'animatrice Marie-Mai devait aussi couronner le joueur ou la joueuse préférée du public, au terme d'un vote qui a eu lieu pendant plusieurs semaines. C'est finalement Joëlle Paré-Beaulieu qui a reçu le prix, accompagné d'un montant de 5000 $.

Et c'est là qu'elle a pris tout le monde par surprise...

En effet, celle-ci a choisi de partager son prix avec son éternel allié, Daniel Savoie, alias Dandan, un geste qui n'avait encore jamais été posé jusqu'à maintenant.

Elle a alors indiqué : « C'est émouvant tout ça! J'ai eu la chance d'atterrir avec une grande vague d'amour derrière moi. Moi, cette aventure-là, je n'aurais jamais pu la jouer, sans quelqu'un, que vous avez autant aimé que moi, je crois, qui est mon Dandan. je prends la décision de partager ce prix-là avec toi. »

Le principal intéressé a bien sûr accueilli ce geste avec beaucoup d'émotion, comme vous pouvez le voir en rattrapage sur Noovo.ca.

Voilà qui concluait de belle manière, et dans la douceur, une saison d'autant plus marquée par les stratégies, les mensonges et les trahisons.