Des absents au Grand Confessionnal de Big Brother Célébrités?

Le grand confessionnal de Big Brother Célébrités sera diffusé dimanche prochain.

Dans la bande-annonce, que vous pouvez voir au bas de l'article, on constate que deux joueurs manquent à l'appel.

En effet, Bastos, première célébrité évincée de l'émission, et la drag queen Barbada, qui a quitté dans des circonstances particulières, ne seront pas présents lors de ces retrouvailles dans la maison.

Autre petit détail intéressant à savoir : les quatre finalistes ont trouvé ce tournage particulièrement difficile.

Danick, Charles, Gabrielle et Dave ont écouté les épisodes en rafale pendant deux jours. La veille de l'enregistrement, ils s'étaient couchés à deux heures et demie du matin et la production les a levés aux aurores pour être sur le plateau à 7 h. « Ça n'a pas donné beaucoup de sommeil pour nous. On était un peu dans les brumes. On était là avec tout le monde, mais on était dans les vapes », nous racontait Charles.

On n'avait pas l'énergie d'argumenter nécessairement.

Le sportif ajoute : « Si j'avais des questions, je répondais à ce qu'on me posait, j'argumentais sur les choses qui étaient reliées à ce qu'on me posait, mais il y a eu beaucoup de choses que, mettons, avec une bonne tête, j'aurais peut-être dit plus de choses ou voulu plus argumenter sur certaines situations. »

Charles indique avoir eu une bonne discussion avec Jean lors de cette rencontre.

Le gagnant, Danick, de son côté, indique : « On a réussi à faire le dernier confessionnal dans le respect, en ressortant notre vieux linge sale. Je pense que ça fait que maintenant, tout le monde se sent bien et tout le monde a un sentiment de conclusion de ce show-là. »

Ne manquez pas Le grand confessionnal de Big Brother Célébrités ce dimanche 7 avril à 18 h 30.