Noovo annonce l'arrivée d'un populaire concours de talent sur ses ondes

Les fans de concours de talent seront ravis ce matin puisque Noovo annonce l'acquisition du format Got Talent, qui a déjà des versions originales dans 73 pays. L'adaptation québécoise, Quel talent!, sera animée par la passionnée de culture populaire Marie-Josée Gauvin.

La particularité la plus intéressante de ce concours est qu'il n'y a ni limite d'âge, ni restriction de talent ou de frontières culturelles. Tous les talents, grandioses ou absurdes, y sont conviés sans exception. Pour l'occasion, un panel de juges de différentes disciplines a été formé : le metteur en scène au franc-parler Serge Denoncourt, la chanteuse Marie-Mai, l'humoriste et improvisateur Rachid Badouri et la comédienne Anne Dorval.

Regardé par plus d'un milliard de personnes à travers le monde, le concept a permis de révéler des chanteurs, des danseurs, des entraîneurs canins, des ventriloques, des magiciens, des humoristes, et plus encore. « Nous sommes emballés de pouvoir offrir sur Noovo une version adaptée pour le Québec du format Got talent, une version faite par et pour les Québécois. On veut ainsi mettre de l’avant tout le talent diversifié des gens de chez nous. Ce concours télévisé de grande qualité qui a fait ses preuves à travers le monde s’inscrit dans notre volonté d’offrir une émission d’envergure, rassembleuse et hautement divertissante », déclare Suzane Landry, vice-présidente chez Bell Média, qui collaborera avec Sphère Média et Fremantle pour la production de l'émission.

Les détails de la diffusion n'ont pas été annoncés mais les inscriptions sont lancées! Que vous soyez seul, en duo ou en groupe, vous pouvez poser votre candidature ici jusqu'au 28 avril à 23h59.