Que sont-ils devenus? Tous les gagnants de La Voix

En quelques épisodes à peine, la compétition de chant La Voix est devenue incontournable dans le paysage télévisuel québécois. De grands fauteuils rouges, des coachs connus et des artistes talentueux : tous les ingrédients étaient réunis pour plaire aux téléspectateurs. Si la prochaine saison hivernale fait un pas en arrière sur ce concept, en présentant une nouveauté très attendue, n’en demeure pas moins que les 11 saisons animées par Charles Lafortune ont été remplies de moments marquants et de victoires éclatantes. Dans cette édition spéciale de Que sont-ils devenus, retour sur 11 gagnants qui ont marqué les téléspectateurs en autant d’éditions. 2013 : Valérie Carpentier C’est ELLE, la toute première gagnante de La Voix. Aux côtés de Charlotte Cardin, Jérôme Couture et d’autres artistes au talent mémorable, Valérie a triomphé, grâce à sa voix unique et à l’amour que le public lui portait. Au cours des dernières années, nous l’avons notamment aperçue dans la seconde saison de Big Brother Célébrités, bien qu’elle se fasse aujourd'hui plus rare dans les médias. Si sa présence médiatique s’est quelque peu atténuée au cours des dernières années, c’était d’abord et avant tout pour mieux replonger à pieds joints dans le milieu, mieux outillée, elle qui sera au coeur d’un tout nouveau spectacle intimiste en novembre prochain. Les détails ici.

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2014 : Yoan Garneau Une fois le concept de La Voix bien ancré dans le coeur des Québécois, ceux-ci ont attendu avec grande impatience la seconde mouture du variété, qui a cette fois couronné Yoan Garneau. Ayant le country tatoué sur le coeur, le poulain de l’équipe d’Isabelle Boulay s’est offert une pause de plusieurs années avant de revenir sur le devant de la scène, avec du nouveau matériel musical. S’il est aujourd’hui connu sous le simple nom « Yoan », il a publié son second album « Something in my Blood » en 2023, sous l’étiquette de sa propre maison de production, Productions Y. On peut le voir régulièrement en train de partager des relectures de grands classiques sur ses réseaux sociaux.

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2015 : Kevin Bazinet Après avoir surmonté sa timidité et gravi un à un les échelons de la compétition de chant la plus populaire au Québec, Kevin est devenu l’un des visages de la culture musicale d’ici, avec son timbre de voix si caractéristique. Il oeuvre désormais au sein du collectif Harmonix, se rendant très loin dans la compétition de Quel talent, en 2024. Il a également fondé sa propre école de musique, Bazinet Studio, il y a une dizaine d’années, où il forme la nouvelle génération de chanteurs.

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2016 : Stéphanie St-Jean Avec son touchant parcours de vie, Stéphanie a rapidement su s’emparer de l’affection du public. Avec la chanson « Ma chambre », composée par son coach Pierre Lapointe, elle a remporté haut la main la saison, se promettant une carrière fructueuse. Cependant, en 2024, la chanteuse a partagé un long texte sur ses réseaux sociaux dans lequel elle expliquait qu’elle délaissait momentanément sa carrière de chanteuse, pour se concentrer sur sa santé mentale. On la retrouve aujourd’hui en tant que porte-parole de multiples organismes, dont la promotion de la santé mentale en Outaouais.

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2017 : Ludovick Bourgeois Fils du légendaire Patrick Bourgeois des BB, Ludovick n’a fait qu’une bouchée de la compétition, avec son charisme et son talent inné. À tel point que nous avons assisté au phénomène de la Ludo-manie cette année-là. Depuis sa victoire, Ludovick n’a jamais cessé de chanter, en proposant divers albums et plusieurs spectacles au public. Ludovick est d’ailleurs le dernier homme en date à avoir remporté la compétition télévisée. Il est actuellement en tournée aux quatre coins du Québec avec le spectacle Karaoké 90, où il revisite des classiques du groupe de son papa et ses propres chansons originales. L’an prochain, nous le verrons aux côtés de sa conjointe, à la barre d’une nouvelle émission de rénos. Les détails ici.

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2018 : Yama Laurent De son audition à l’aveugle à la grande finale, chacune des prestations de Yama aura été aussi flamboyante qu’intime. Son grain de voix unique, reconnaissable entre 1000, lui aura permis de fouler les plus grandes scènes du Québec. Si on peut compter sur sa présence lors des grands événements nationaux, encore aujourd'hui, elle a également entrepris un retour aux études l’an dernier à l’Université Laval, dans le domaine de la musique. Rappelons qu'elle avait complété avec succès ses études en médecine, en 2018. Elle est aussi ambassadrice pour la Fondation canadienne des femmes, un rôle qui lui tient particulièrement à coeur.

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2019 : Geneviève Jodoin Suite à sa victoire amplement méritée, Geneviève a fait de la musique l'une de ses plus grandes priorités. Autrefois propriétaire d'une auberge située sur l'Isle-aux-Coudres, elle a quitté son commerce après sa rupture, avait-elle annoncé au début de l'année 2024. Cette semaine, elle a amorcé une nouvelle « tournée d'automne », qui l'amènera aux quatre coins du Québec, jusqu'au Nouveau-Brunswick. Le 16 octobre prochain, elle sera également au Théâtre Capitole pour accompagner au chant des gens d'affaires venus pour soutenir la cause de la Fondation Le Petit Blanchon, qui vient en aide aux enfants les plus démunis et en danger de la région de Québec.

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2020 : Josiane Comeau Originaire de Dieppe au Nouveau-Brunswick, Josiane a fait la fierté de sa région lors de sa victoire à La Voix. Au début de l’année 2026, on apprenait que la jeune autrice-compositrice-interprète mettait ses études en médecine sur pause pour se consacrer entièrement à sa carrière en musique. Elle a d’ailleurs lancé son premier album solo quelques mois plus tard, intitulé Take Care.

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2023 : Sophie Grenier Le parcours à la Cendrillon de Sophie à La Voix se poursuit encore aujourd’hui, elle qui partage régulièrement des relectures de chansons populaires, sur ses réseaux sociaux. En avril dernier, elle a lancé son premier EP de chansons originales, Un jour, récoltant un beau succès auprès du public et étant inspirée par sa rupture avec son ancienne maison de disques Musicor. Elle agit désormais en tant qu'artiste indépendante.

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2024 : Maude Cyr-Deschênes L'an dernier, Maude a terminé ses études à l'Université de Montréal, en interprétation jazz. En outre, un an seulement après sa victoire à l'émission, elle a présenté le spectacle solo J'avoue à la Place des Arts, avant d'être repêchée dans la comédie musicale Évangéline, où elle incarne le rôle-titre. Nous pouvons aussi la voir jouer dans la série Libre dès maintenant, présentée les mercredis à 21 h 30 sur ICI Télé. Une troisième saison est d'ailleurs en chantier.

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2026 : Rosemarie Boivin Plus récente gagnante de La Voix, Rosemarie flotte encore sur le nuage de sa victoire, quelques mois plus tard. Si elle avait fait tourner les quatre coachs au moment de son audition à l'aveugle, elle fait aujourd'hui tourner toutes les têtes en première partie de l'auteur-compositeur-interprète français Slimane, lui-même vainqueur de The Voice en France, en 2016. Bien qu'il soit encore trop tôt pour estimer la portée du succès qu'aura la carrière de Rosemarie, gageons que l'amour que le public lui a porté cet hiver est un bon indicateur!

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