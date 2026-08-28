La Voix ne reviendra pas à TVA cet hiver

C'est ce vendredi qu'avait lieu le dévoilement en grande pompe des deux visages connus du nouveau jeu télévisé Hitster Québec, la nouveauté de TVA qui promet de nous en mettre plein la vue.

En effet, après plusieurs mois de spéculations, les productions Déferlantes ont finalement dévoilé qu'une animatrice bien connue et appréciée des Québécois serait aux commandes du rendez-vous musical, directement inspiré du célèbre jeu de société familial. Nous vous en parlions ici. Cependant, au gré de ces annonces, plusieurs téléspectateurs ont commencé à se questionner quant à ce que cela signifiait pour les autres grandes productions de la chaîne, sachant qu'Hitster occupera la case-horaire du dimanche soir lors de la prochaine saison.

À chaque année, bon an, mal an, et ce depuis 2012, la chaîne TVA diffuse en alternance ses deux gros canons télévisuels dominicaux, Star Académie et La Voix. Les téléspectateurs se sont ainsi habitués à ce format, qui permettait à chaque nouvelle saison froide de dénicher de nouveaux talents vocaux. Il semble toutefois que les choses soient sur le point de changer car dès janvier prochain, ni l'une ou l'autre de ces deux compétitions télévisées ne sera diffusée.

À la place, TVA mise tout sur Hitster Québec, comme le précise Véronique Mercier, la vice-présidente aux communications de Québecor, dans un article paru dans le Journal de Montréal. « La direction de TVA confirme que La Voix prendra une pause cet hiver et que ce sera la nouveauté Hitster qui sera présentée les dimanches soirs » précise-t-elle, nous confirmant qu'il faudra attendre un peu plus longtemps avant de découvrir une 12e éventuelle saison de populaire concours de chant.

Par conséquent, advenant un vif succès d'Hitster Québec, pourrions-nous devoir attendre quelques années avant de retrouver La Voix dans nos télés? Rien n'est moins sûr... La nouveauté musicale Hitster sera présentée cet hiver sur TVA, et est produite par Attraction et Productions Déferlantes, en collaboration avec Québecor Contenu.