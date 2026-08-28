Vous connaissez bien la personnalité qui animera finalement Hitster

Alors que Gregory Charles nous confirmait récemment qu'il ne serait pas à la barre de la nouveauté musicale Hitster à TVA, le diffuseur annonce aujourd'hui l'identité de la personnalité qui sera finalement à la tête du concept.

En effet, TVA a choisi nulle autre qu'Anouk Meunier pour animer cette nouveauté très attendue.

Voyez la vidéo de l'annonce ci-dessous.

Elle sera accompagnée d’un complice aussi précieux que talentueux : le DJ et maître de la ligne du temps, Jean-Sébastien Houle (voir sa photo ici), qui mettra à l’épreuve les connaissances musicales des candidats.

Il va sans dire qu'Anouk Meunier est un choix logique pour animer ce projet, elle qui continue de montrer ses vastes connaissances musicales dans une autre émission bien populaire de TVA, Chanteurs masqués.

Allumée par tout ce qui touche à la culture, elle a piloté plusieurs rendez-vous marquants ces dernières années, notamment Accès illimité, le Gala Célébration et la soirée Artis, en plus d’agir comme enquêtrice à Chanteurs masqués. Cet automne, elle deviendra également la nouvelle acolyte de Jean-Michel Anctil à Ça finit bien la semaine et animera avec lui La rentrée TVA. Son amour de la musique, sa spontanéité et son dynamisme naturel ne peuvent que contribuer au succès de ce concept rassembleur.

Produite par Productions Déferlantes et Attraction, en collaboration avec Québecor Contenu, l'adaptation québécoise de HITSTER enflammera les dimanches soirs à TVA cet hiver.