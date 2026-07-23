La famille de Ludovick Bourgeois en vedette dans une nouvelle émission

Ces dernières années, plusieurs personnalités connues ont accepté d'ouvrir les portes de leur intimité, pour inviter les téléspectateurs à découvrir le fruit de leurs récentes rénovations.

Récemment, nous avons ainsi appris que la femme d'affaires et comédienne Caroline Néron proposera bientôt une émission réno-déco aux abonnés de Crave, en leur faisant découvrir les coulisses de la transformation de son chalet dans les Laurentides. Plus de détails ici.

Ce jeudi, nous apprenons qu'une autre figure du paysage artistique québécois sera prochainement à l'honneur d'une émission du genre, Ludovick Bourgeois. L'an prochain, sur les ondes de CASA, le chanteur et sa famille seront en vedette dans Le chantier de Ludo, une série de 10 épisodes de 30 minutes chacun, produite par la boîte de Jean-Philippe Dion.

Dans ce chantier unique, Ludovick et sa conjointe Olivia Rochon se lancent dans l'autoconstruction de leur maison de rêve, sous la forme d'une bigénération avec les parents de cette dernière. Un projet qui n'est pas sans rappeler celui de Maripier Morin, qui nous a invités l'an dernier à la rénovation d'une demeure bigénérationnelle avec les parents de son conjoint Jean-Philippe Perras. On en parlait ici.

Dans Le chantier de Ludo, on nous promet un docuréalité riche en émotions et rempli de défis et d'imprévus, qui viendra mettre de l'avant le savoir-faire de l'auteur-compositeur-interprète dans le domaine de la construction, qui n'est pas étranger à ce genre de projets. Précisons que les tournages débuteront sous peu.

Rappelons que Ludo et sa famille ont récemment posé ensemble sur un tapis rouge. C'est à voir dans cet article.

Le chantier de Ludo sera diffusé sur les ondes de CASA au cours de l'hiver prochain.