Accueil
Séries et télé
Concours
Publicité
Télé

C'est la fin pour cette série de Radio-Canada

Les tournages auront lieu cet automne.

Image de l'article C'est la fin pour cette série de Radio-Canada
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

La série Libre dès maintenant, écrite par Guillaume Wagner et réalisée par Patrice Laliberté, présentera sa troisième et ultime saison au cours de la saison 2026-2027 d'ICI TOU.TV EXTRA.

Dans cette nouvelle mouture, la vie semble enfin s'ouvrir pour Ariane (Arielle Mailloux), Bérénice (Marguerite Bouchard), Colin (Henri Picard), Maude (Maude Cyr Deschênes) et Farid (Madi Chirara). Mais chaque avancée oblige la bande à abandonner une ancienne version d'elle-même, à leurs risques et périls. Entre nouvelles aspirations, passions, rechutes et révélations, la colocation qui les a soudés pourrait-elle voler en éclats? Ou leur famille choisie doit-elle apprendre que devenir adulte ne signifie pas forcément se perdre? Malgré l'amitié qui demeure leur meilleur point d'ancrage, pas toujours facile de briser de vieux réflexes qui sabotent leur avenir. Les cinq amis arriveront-ils à bon port durant cette ultime saison?

Clara Bernardo, Léa Roy, Robin L'Houmeau, Mathieu Dufresne, Karl-Antoine Suprice, Robin-Joël Cool, Denis Bouchard, Anas Hassouna, Oussama Fares, Kevin Tremblay, Caroline Bouchard et Étienne Galloy font aussi partie de la distribution.

Les dix épisodes de 30 minutes seront tournés l'automne prochain.

À noter que la deuxième saison de Libre dès maintenant, déjà disponible sur ICI TOU.TV EXTRA, sera diffusée sur ICI TÉLÉ les mercredis soirs à 21 h 30, dès le 16 septembre.

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.comquijouequi.combizzmedia.caPAR
Suivez-nous! FacebookThreadsInstagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2026 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 3.3.4 - 634e821c