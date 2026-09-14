Photos : Vos artistes préférés défilent sur le tapis rouge Gémeaux 2026

Dans le hall de la Place des Arts, les artistes et artisans de la télé québécoise ont défilé sur le tapis rouge de la 41e cérémonie des Gémeaux.

Tous les regards étaient rivés sur les distributions des séries Empathie et Avant le crash qui cumulaient le plus de nominations.

D'ailleurs, l'autrice Florence Longpré et son amoureux, l'humoriste Pascal Cameron, ont fièrement posé pour les photographes, tout comme le couple derrière le succès d'ICI Télé, Éric Bruneau et Kim Lévesque-Lizotte.

À noter que, plusieurs grandes compagnies de production, comme Aetios, Pixcom et ALSO, ont choisi de ne pas soumettre leurs émissions aux Gémeaux. C'est pourquoi les deux quotidiennes (Antigang et Indéfendable) ne sont pas citées en cette soirée de la télé, tout comme les succès STAT, Dumas, Masterchef Québec et Alertes.

Voyez toutes nos photos du tapis rouge dans la galerie ci-dessous.

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