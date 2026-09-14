Top des plus beaux looks des Gémeaux 2026

Ce dimanche 13 septembre avait lieu la 41e édition des Prix Gémeaux en direct de la Salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts à Montréal.

Les plus grandes stars de notre télé ont défilé fièrement sur le tapis rouge, dans de somptueuse tenues de gala, pour célébrer le meilleur de notre télévision.

Les femmes se sont particulièrement démarquées cette année. Parmi les plus remarquables, on note Monic Néron, Karine Vanasse, Catherine Chabot, Marie-Josée Gauvin, Naïla Louidort et plusieurs autres.

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