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Top des plus beaux looks des Gémeaux 2026

Tellement de looks formidables ce soir sur le tapis rouge des Gémeaux.

Gala des Gémeaux 2026
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Ce dimanche 13 septembre avait lieu la 41e édition des Prix Gémeaux en direct de la Salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts à Montréal.

Les plus grandes stars de notre télé ont défilé fièrement sur le tapis rouge, dans de somptueuse tenues de gala, pour célébrer le meilleur de notre télévision.

Les femmes se sont particulièrement démarquées cette année. Parmi les plus remarquables, on note Monic Néron, Karine Vanasse, Catherine Chabot, Marie-Josée Gauvin, Naïla Louidort et plusieurs autres.

Voyez notre top dans la galerie ci-dessous.

Top des plus beaux looks des Gémeaux 2026

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Top des plus beaux looks des Gémeaux 2026
Sur la photo : Valérie Tellos© Showbizz.net / Patrick Lamarche
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Top des plus beaux looks des Gémeaux 2026
Sur la photo : Emy Lalune© Showbizz.net / Patrick Lamarche
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Top des plus beaux looks des Gémeaux 2026
Sur la photo : Karine Vanasse et Guillaume Duranceau-Thibert© Showbizz.net / Patrick Lamarche
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Top des plus beaux looks des Gémeaux 2026
Sur la photo : Éric Bruneau et Kim Lévesque-Lizotte© Showbizz.net / Patrick Lamarche

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