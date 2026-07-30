L’interprète de Dominique dans Radio Enfer débarque dans Un gars, une fille

Plusieurs des comédiens de la très populaire émission jeunesse de Canal Famille, Radio Enfer, ont une très belle carrière dans le monde artistique aujourd'hui, qu'on pense seulement à François Chénier, Michel Charette, Robin Aubert ou Micheline Bernard.

Certains ont aussi roulé leur bosse comme acteur sans obtenir nécessairement des premiers rôles. C'est le cas de Isabelle Drainville, l'interprète de Dominique, qui a joué des personnages secondaires dans de nombreuses séries ces dernières années, notamment dans Indéfendable, Alertes et Mégantic.

Voilà que Guy A. Lepage partage une photo de la comédienne sur le plateau d'Un gars, une fille avec la mention : « Une grand-mère, un grand-père, une autre grand-mère ». Voyez sa publication au bas de l'article.

On peut donc s'imaginer qu'Isabelle interprètera la mère de Mau (Camille Léonard), la conjointe de Camille (Anyjeanne Savaria), la fille de Guy et Sylvie, qui vient d'avoir un bébé.

À la façon dont les deux femmes sont placées sur l'image, on peut s'attendre à un combat des titans entre les deux grands-mères pour devenir la personne la plus indispensable aux nouveaux parents.

Plusieurs comédiens connus feront partie de la distribution de la nouvelle saison d'Un gars, une fille, dont ces deux-là qui joueront des hommes à tout faire.