Les Soeurs Boulay réagissent avec émotion à leur En direct de l'univers

Samedi, les téléspectatrices et téléspectateurs ont été à même de constater la fébrilité et l'émotion de Mélanie et Stéphanie Boulay, qui prenaient place sur le fauteuil des invités à En direct de l'univers.

Dès les premières notes de l'introduction carabinée, les deux artistes avaient les émotions à fleur de peau et leurs réactions valaient leur pesant d'or.

Au lendemain de leur participation au formidable variété de France Beaudoin, celles-ci ont tenu à s'exprimer sur le moment qu'elles venaient de vivre. À l'instar de Frédéric Pierre qui était l'invité de la semaine précédente, elles sont évidemment remplies de gratitude.

Elles écrivent sur Facebook : « C’est vraiment difficile à expliquer, l’intensité du buzz qu’on ressent quand on est invitées à une émission pour être gâtées pis qu’autant de gens incroyables s’y pointent. Vous l’avez peut-être remarqué, on a eu deux ou trois émotions. Pour être plus justes, le cœur a failli nous sortir du corps. On est vraiment bien entourées, on le savait déjà, mais là on le réalise encore plus. Merci à toutes les personnes qui ont fait de cette soirée clairement l’une des plus intenses de nos vies. Merci à @endirectdelunivers. Et merci à France Beaudoin de nous avoir attrapées au vol. Ouf. On s’en remettra pas. »

Vous pouvez voir leur publication complète ci-dessous, dans laquelle on retrouve également quelques images des coulisses de l'épisode.

Les moments musicaux marquants ont évidemment été nombreux, mais celui-ci, mené par une personnalité qui se fait rare à la télévision, a attiré notre attention.

Debbie Lynch-White, Pilou, Elliot Maginot, L'Isle, Ingrid St-Pierre et plusieurs autres figuraient au rang des invités surprises.

L'amoureux de Mélanie Boulay, l'humoriste Olivier Martineau, nous a aussi fait grâce de sa présence, en interprétant « Do You Want to Dance? » de Johnny Rivers, tandis que les deux bambins du couple se déhanchaient avec grand plaisir à l'écran. Comment ne pas craquer devant ce moment amusant et incroyable, qui a tiré des larmes aux deux soeurs.

En direct de l'univers se poursuit les samedis à 19 h. La semaine prochaine, Marie Carmen sera l'invitée spéciale.

Rappelons que Les Soeurs Boulay ont récemment exaucé un souhait de France Beaudoin, ce dont tout le monde peut maintenant bénéficier. Les détails à ce sujet sont ici.

Par ailleurs, sachez que la tournée Échapper à la nuit des Soeurs Boulay reprendra le 15 mars à L’Assomption.