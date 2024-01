Safia Nolin fait une rare apparition télévisée à En direct de l'univers

Ce samedi, France Beaudoin et toute son équipe nous conviaient à un nouvel épisode d'En direct de l'univers, lequel était entièrement dédié à la découverte des chansons qui bercent la vie d'un duo musical qu'on adore, les Soeurs Boulay. En fait, ce succès du samedi soir, absolument indétrônable, parvient à chaque fois à nous laisser avec un agréable goût en bouche, qui nous captive sans retenue.

Et le moins qu'on puisse dire pour l'épisode de ce soir, c'est que la complicité entre Mélanie et Stéphanie n'a pas manqué de retenir l'attention des téléspectateurs. Ça, et la présence remarquée d'une artiste qu'on ne voit pas assez souvent dans nos télés, Safia Nolin. En plein milieu de l'émission, alors qu'on croyait que le niveau émotif ne pouvait être plus relevé, voilà que le charme a de nouveau opéré. Safia Nolin a effectivement profité de sa présence pour proposer une réinterprétation de « S'il suffisait d'aimer », un indémodable classique de l'inclassable Céline Dion.

De sa voix unique et teintée de plénitude, Safia a su toucher la corde sensible des deux soeurs, qui ont versé quelques larmes, alors qu'elles étaient sans doute chavirées de voir leur amie leur offrir ce délice musical. Sur scène, la chanteuse était également accompagnée de plusieurs autres amis de Stéphanie et Mélanie, dont Pomme et Elliot Maginot. Dire tout le talent qu'il y avait alors sur la scène! Tous ensemble, ils ont certainement contribué à faire de ce moment une émission magique comme tout pour les deux soeurs, qui étaient en pâmoison.

Par ailleurs, un autre merveilleux moment a eu lieu au tout début de la soirée, alors que France a abordé avec les célèbres soeurs le moment qui a fait d'elles un duo musical désormais très populaire. C'est qu'après une illumination en plein trajet de voiture, Stéphanie et Mélanie se sont alors vues ensemble faire de la musique. Leur carrière a par la suite décollé avec « The Boxer », que Vincent Vallières est venu proposer. Ce sont des moments comme ceux-là qui contribuent à faire d'En direct de l'univers un réel charme d'intérêt pour nos oreilles. On ne voudrait pas s'en passer!

L'émission En direct de l'univers est diffusée les samedis à 19 h, sur ICI Télé.