Après un impeccable festin télévisuel la semaine dernière, lors duquel c'était au tour du comédien Frédéric Pierre d'être régalé, France Beaudoin et sa merveilleuse équipe nous conviaient à nouveau ce soir. Le tout, pour une nouvelle édition franchement délicieuse de l'émission musicale à succès En direct de l'univers. Et le menu n'était qu'appétissant, alors qu'on nous promettait la présence de deux convives à l'incommensurable talent, les Soeurs Boulay.

D'emblée émues et honorées de se retrouver sur le plateau du variété, Mélanie et Stéphanie n'ont pas tardé à manifester leur excitation et à sauter sur leur siège, tant le numéro d'ouverture était rempli à craquer de chansons qui bercent leurs vies respectives, mais aussi d'amis et d'artistes pour qui elles éprouvent une profonde admiration. Ainsi, les festivités ont commencé avec une interprétation tout en beauté de « Diamonds », de Rihanna, puis de « La tribu de Dana », une chanson que Mélanie a apprise pour un épisode de La Fureur et qu'elle porte maintenant dans son coeur.

Puis, une ribambelle d'artistes tous plus connus les uns que les autres se sont succédé sur la scène du banquet télévisuel, pour notre plus grand bonheur, dont Corneille et sa rafraîchissante chanson « Nouveau monde ». Une bonne amie du duo familial, à savoir Debbie Lynch-White, s'est également présentée pour proposer une version rythmée de « Shake It Off », pour satisfaire Stéphanie et sa très grande passion pour Taylor Swift. Peu après, la surprise fut totale pour les Soeurs Boulay, alors qu'Alain Comeau, un artiste qu'elles ont découvert lors d'une session d'écriture, a entonné avec bonhommie « Des années comme ça ». Un beau moment dans nos télés!

L'hilarité complète fut ensuite atteinte quand Guillaume Wagner, le conjoint de Mélanie, a débarqué avec fougue sur la scène pour interpréter « Do You Wanna Dance ». Avec comme toile de fond les deux enfants de Mélanie s'adonnant à quelques pas de danse, c'était absolument délicieux comme moment! « Je sais que ça, c'est vraiment une très grande preuve d'amour! », a déclaré en s'esclaffant celle qui venait de voir son partenaire de vie totalement sortir de sa zone de confort.

L'apothéose de ce numéro d'ouverture? La performance tout en contrôle et en puissance de L'Isle (Ariane Brunet) de « Destin », un classique de Céline Dion, suivie d'une finale mettant notamment en vedette Claudia Bouvette et Sam Cyr. À n'en point douter, on en aurait pris davantage, tant cet enchaînement de chansons réglé au quart de tour nous a plu et a semblé chavirer de bonheur et de larmes les Soeurs Boulay, qui ne tenaient plus en place à la fin du numéro! Quel charme constant, cette émission!

En direct de l'univers est diffusée les samedis à 19 h, sur les ondes d'ICI Télé.