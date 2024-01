Ce samedi à En direct de l'univers, c'était au tour des Soeurs Boulay d'être reçues sur le plateau de la sympathique France Beaudoin.

Dans un numéro d'ouverture extrêmement dynamique, on a pu apercevoir pour une première fois à la télé les deux garçons de Mélanie Boulay et Guillaume Wagner, Léonard et Clarence.

L'aîné est âgé de 6 ans et le plus jeune a eu 2 ans en septembre dernier.

Si la maman et le papa partagent des photos de leurs deux amours sur les réseaux sociaux (comme celles que vous pouvez voir au bas de l'article), c'était la première fois qu'on pouvait voir les deux petits brunets frisés à la télévision.

À travers une vidéo, on les voyait danser dans leur salon alors que leur papa entonnait « Do You Want to Dance? » de Johnny Rivers. Impossible de ne pas craquer! Voyez une photo ci-dessous.

Autant Stéphanie que Mélanie ont été émues (et étonnées) par ce passage de l'émission.

La maman racontait que son conjoint avait été bien découragé lorsqu'il avait appris que son amoureuse serait reçue sur le plateau d'En direct de l'univers comme invitée principale. « Ah non! Est-ce qu'on peut se laisser et reprendre après? », lui avait-il dit.

« Ça, c'est vraiment une très grande preuve d'amour », indique-t-elle. « Je ne m'en remettrai jamais ».

Il faut dire que, effectivement, quand on pense Guillaume Wagner, on pense rarement à une interprétation de « Do You Want to Dance? » dans une émission de variétés.

Y a-t-il une plus grande preuve d'amour que celle-ci?

Parmi les moments marquants de cette émission, on note aussi la visite de Safia Nolin, qui apparaît très rarement à la télévision. Plus de détails et photo ici.