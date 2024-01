Les Soeurs Boulay exaucent une demande de France Beaudoin

En novembre dernier, pour clôturer la saison automnale d'En direct de l'univers, les Soeurs Boulay sont montées sur scène pour interpréter leur version de la chanson « L'essentiel » de Ginette Reno. C'était dans le cadre du En direct de l'univers de Matthieu Pepper, qui s'est montré particulièrement ému devant leur numéro.

Après l'émission, l'animatrice France Beaudoin a formulé un souhait sur les réseaux sociaux, soit celui de voir la pièce disponible pour tous sur les plateformes. Elle écrivait :

« Mettons ….Enregistrer la version que vous avez faite hier … Elle est déjà montée de toutes façons 😉…. Réflexion à voix haute de dimanche matin:)) C’était ma-gni-fi-que ♥️ Merciiiii♥️ »

Voilà que ce souhait est maintenant exaucé, puisque Stéphanie et Mélanie Boulay dévoilent aujourd'hui l'extrait « L'essentiel ».

Sur les réseaux sociaux, elles écrivent : « En novembre dernier, l’émission En direct de l'univers nous a demandé de reprendre la chanson L’essentiel, interprétée par Ginette Reno et écrite par Charles Aznavour, pour l’humoriste Matthieu Pepper. C'est là qu'on s'est penchées à nouveau sur ces mots et cette musique, et qu'on s'est souvenu d'à quel point cette chanson était sublime et immortelle. Après la diffusion de l'émission, nos réseaux sociaux ont explosé de vous qui en réclamaient une version studio. On a tout simplement décidé de vous écouter, et de vous la donner. C’est accompagné par la merveilleuse guitariste Eleonore Pitre qu’on a fait cette version. https://lnk.to/L-Essentiel »

Voilà une belle façon de débuter le week-end, avec les voix douces des Soeurs Boulay et les textes de cette chanson mémorable.

La guitare minutieuse et enveloppante d’Éléonore Pitre se colle à la composition de Michel Jourdain et se joint aux voix des sœurs Boulay. La prise de son a été effectuée au Planet Studio par Daniel Cinelli. Le mixage a été confié à Ghyslain Luc Lavigne (Treatment Room) et le mastering est l’œuvre de Marc Thériault (Le Lab Mastering). JB Proulx a conçu la pochette du simple.

Notons que la sortie de la chanson coïncide justement avec la venue des Soeurs Boulay sur le plateau d'En direct de l'univers, puisqu'elles seront en effet les invitées de France Beaudoin ce samedi. On vous donnait ici nos hypothèses sur les personnalités qui pourraient venir les surprendre.

L'émission En direct de l'univers est proposée les samedis à 19 h sur les ondes d'ICI Télé.

Par ailleurs, sachez que la tournée Échapper à la nuit des Soeurs Boulay reprendra le 15 mars à L’Assomption.