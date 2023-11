En direct de l'univers : France Beaudoin fait une suggestion aux soeurs Boulay

Avez-vous, comme nous, été complètement chavirés par la proposition des soeurs Boulay ce samedi à En direct de l'univers?

Les deux soeurs, Mélanie et Stéphanie, ont souhaité offrir à Matthieu Pepper leur version de la chanson « L'essentiel » de Ginette Reno, et il faut dire que le résultat était aussi spectaculaire qu'émouvant.

Au lendemain de leur participation à l'émission musicale, elles écrivent sur leurs réseaux sociaux : « Hier, on a eu la chance de chanter dans l’univers de Matthieu Pepper. On remercie toute la fabuleuse équipe de @endirectdelunivers pour l’invitation et l’accueil toujours impec. Et my god, on s’attendait pas à autant de bons mots de votre part, merciiiii. »

À cette publication, France Beaudoin a osé une suggestion, que nous souhaitons seconder.

L'animatrice commente : « Je dis ça de même ….♥️

Mettons ….

Enregistrer la version que vous avez faite hier …

Elle est déjà montée de toutes façons 😉….

Réflexion à voix haute de dimanche matin:))

C’était ma-gni-fi-que ♥️

Merciiiii♥️ »

Nous aimerions vraiment pouvoir faire tourner cette version en boucle dans nos oreilles, les frissons sont garantis.

Revivez ce moment magique juste ici.

Notons que nous avons eu la chance de rejoindre Matthieu Pepper après la diffusion d'hier. Il s'est d'abord dit très ému de l'hommage qu'il venait de vivre pour Karl Tremblay des Cowboys fringants. Il nous a aussi confié avoir reçu un précieux cadeau de Ginette Reno en marge de son En direct de l'univers.