Matthieu Pepper a reçu un cadeau inestimable en marge de son En direct de l'univers

Ce samedi, en guise de dernier invité de la saison automnale, Matthieu Pepper a pris place sur le siège de l'invité à En direct de l'univers. On se souviendra que France Beaudoin avait surpris Matthieu, il y a quelques semaines, après l'un de ses spectacles, pour lui annoncer la bonne nouvelle.

Évidemment, comme on pouvait s'y attendre, celui-ci a eu droit à plusieurs moments incroyables. Sa mère, sa famille, et plusieurs ami.e.s du milieu ont contribué à lui faire passer une soirée extraordinaire, qu'on pense à Louis Morissette, Véronique Cloutier, Zachary Richard, Stéphane Rousseau, Gabrielle Fontaine, Chloée Deblois, Pierre-Yves Roy-Desmarais (franchement formidable) et bien d'autres.

Parmi ceux-ci se cachait une surprise grandiose, de la part d'une grande dame de la chanson d'ici, Ginette Reno.

On a remis à celle-ci le livre publié à compte d'auteur par le père de Matthieu Pepper, décédé en 2017. Mme Reno a accepté de lire les mots du papa, un geste qui a évidemment touché Matthieu.

Rejoint après la soirée enivrante et chargée qu'il venait de vivre, Matthieu Pepper nous a confié avoir reçu un cadeau important pendant l'une des pauses publicitaires de l'émission : « Ginette m'a écrit un mot dans le livre que mon père a publié à compte d'auteur. C'est fou parce que mon père lui envoyait ses textes et elle a fini par lire ses textes. Elle m'a écrit un petit mot et ça me touche beaucoup! »

Évidemment, nous laisserons à Matthieu la discrétion de ce que Mme Reno lui a écrit.

Plus largement, après cette soirée musicale, Matthieu nous disait : « C'est extraordinaire, c'était magique! J'ai trouvé ça beau. J'ai senti que c'était vrai, avec les gens qui étaient là, des gens que j'aime beaucoup et qui me font du bien au quotidien. Je me considère vraiment chanceux que ces gens-là aient pris du temps dans leur vie pour venir me voir. »

Dans le même entretien, Matthieu Pepper a tenu à d'abord mettre la lumière sur Karl Tremblay, un commentaire émouvant que vous pouvez lire ici.

Vous pouvez d'ailleurs revoir ce dernier salut émouvant à Karl Tremblay juste ici.

Rappelons que nous nous sommes entretenus récemment avec Ginette Reno, en marge de sa victoire au Gala de l'ADISQ, une entrevue vidéo que vous pouvez revoir ici.