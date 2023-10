Cet humoriste chouchou se fait surprendre pour se faire annoncer son En direct de l'univers

France Beaudoin n'est pas à bout de ressource quand vient le temps de surprendre un invité d'En direct de l'univers.

Cette semaine, elle y est allée d'une annonce qui n'a pas manqué de donner un bon résultat.

En effet, l'animatrice s'est infiltrée dans les coulisses du spectacle de l'humoriste Matthieu Pepper à Brossard. Au moment de la finale, elle est entrée sur scène pour annoncer la nouvelle à son futur invité.

« C'est juste que j'ai une grande demande à te faire et j'ai tellement peur que tu me dises non que je me suis dit que si au moins je le fais devant une couple de cent personnes, j'ai moins de chance que tu refuses », lance France, amusée.

Évidemment, personne ne refuse ce genre d'invitation.

À en juger par la réaction de Matthieu Pepper, dans la vidéo que vous pouvez voir ci-dessous, ça promet pour la date du 18 novembre, à laquelle il se fera offrir son univers musical à En direct de l'univers.

C'est évidemment à ne pas manquer, comme tous les samedis soirs à 19 h sur ICI Télé d'ailleurs!

