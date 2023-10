Lou-Pascal Tremblay complètement submergé par l'émotion à En direct de l'univers

Ce samedi, France Beaudoin et son équipe recevaient Lou-Pascal Tremblay sur leur scène pivotante, pour un En direct de l'univers bigarré et exceptionnel.

Comme on le pensait ici, plusieurs des complices de travail du comédien étaient de la partie.

Pendant le numéro d'ouverture, le comédien a été complètement submergé par l'émotion, n'en revenant tout simplement pas de ce qui se passait sous ses yeux.

Devant lui se sont présentés, pour ce premier bloc, le rappeur Imposs, Éléonore Lagacé, Guillaume Lambert, Claudia Bouvette, Ariane Roy et David Laflèche. D'ailleurs, le mariage des voix de ces artistes a donné un résultat absolument incroyable.

« Pleurer au premier bloc, est-ce que c'est normal? », s'est exclamé le comédien en larmes après cette introduction extraordinaire.

Celui-ci a d'ailleurs sauté sur scène pour aller enlacer ses ami.e.s qui y étaient pour lui, un moment vraiment touchant pour les téléspectateurs,

Pendant la soirée, nous avons notamment pu voir Stéphane Rousseau et Anglesh Major (dont on a découvert les talents de pianiste) de STAT, Isabelle Boulay, Aliocha Schneider et plusieurs autres.

Le papa de Lou-Pascal nous a aussi offert un moment suspendu dans le temps, très émouvant.

Évidemment, les larmes ont été au rendez-vous toute la soirée. Lou-Pascal Tremblay n'a pas hésité à montrer sa grande vulnérabilité et sa sensibilité et nous le remercions pour cela.

Voilà une autre soirée en musique et en émotions qui va rester gravé dans nos mémoires.

Rappelons que, cette semaine, Stéphane Rousseau a fait un coup pendable à son ami Lou-Pascal et le résultat était hilarant.