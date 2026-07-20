La fille connue de l'actrice Isabelle Vincent sera à Bonsoir bonsoir cette semaine

Cette semaine à Bonsoir bonsoir nous aurons droit à un nouveau Jase Jase.

Le thème de cette émission sera les « nepo babies », terme désignant une personne qui bénéficie de la notoriété et des relations professionnelles de ses parents pour lancer une carrière dans le même domaine qu'eux.

Ainsi, Jean-Sébastien Girard recevra à sa table Justin Morissette (fils de Véronique Cloutier et Louis Morissette), Caroline Dhavernas (fille de Michèle Deslauriers et de Sébastien Dhavernas), Jean-Marie Lapointe (fils de Jean Lapointe) ainsi que Lou Vincent Desrosiers [photos ici], la fille de la comédienne Isabelle Vincent et du réalisateur Claude Desrosiers.

Lou joue un rôle récurrent dans Les armes depuis la première saison (voyez lequel dans sa fiche ici). On a aussi pu la voir, entre autres, dans Veille sur moi, dans Doute Raisonnable puis dans la deuxième saison d'À propos d'Antoine.

Diplômée du Conservatoire d'art dramatique de Montréal en 2020, elle s'est aussi démarquée sur scène ce printemps, alors qu'elle jouait dans la pièce Au coeur de la rose à l'Espace Libre.

Notons que le chef de ce repas à Bonsoir bonsoir sera une fois de plus Minh Phat Tu, qui est, lui aussi, un « nepo babies », puisque son cher papa est devenu célèbre, auprès d'un large public, avec la scène culte de la palourde royale à Des kiwis et des hommes.

Ne manquez pas ce nouveau spécial Jase Jase ce jeudi à 21 h sur les ondes d'ICI Télé.