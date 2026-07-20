Accueil
Séries et télé
Concours
Publicité
Télé

La fille connue de l'actrice Isabelle Vincent sera à Bonsoir bonsoir cette semaine

Elle incarne un rôle récurrent dans Les Armes.

Visionnement de presse de Sans rendez-vous 2
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Cette semaine à Bonsoir bonsoir nous aurons droit à un nouveau Jase Jase.

Le thème de cette émission sera les « nepo babies », terme désignant une personne qui bénéficie de la notoriété et des relations professionnelles de ses parents pour lancer une carrière dans le même domaine qu'eux.

Ainsi, Jean-Sébastien Girard recevra à sa table Justin Morissette (fils de Véronique Cloutier et Louis Morissette), Caroline Dhavernas (fille de Michèle Deslauriers et de Sébastien Dhavernas), Jean-Marie Lapointe (fils de Jean Lapointe) ainsi que Lou Vincent Desrosiers [photos ici], la fille de la comédienne Isabelle Vincent et du réalisateur Claude Desrosiers.

Lou joue un rôle récurrent dans Les armes depuis la première saison (voyez lequel dans sa fiche ici). On a aussi pu la voir, entre autres, dans Veille sur moi, dans Doute Raisonnable puis dans la deuxième saison d'À propos d'Antoine.

Diplômée du Conservatoire d'art dramatique de Montréal en 2020, elle s'est aussi démarquée sur scène ce printemps, alors qu'elle jouait dans la pièce Au coeur de la rose à l'Espace Libre.

Notons que le chef de ce repas à Bonsoir bonsoir sera une fois de plus Minh Phat Tu, qui est, lui aussi, un « nepo babies », puisque son cher papa est devenu célèbre, auprès d'un large public, avec la scène culte de la palourde royale à Des kiwis et des hommes.

Ne manquez pas ce nouveau spécial Jase Jase ce jeudi à 21 h sur les ondes d'ICI Télé.

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.comquijouequi.combizzmedia.caPAR
Suivez-nous! FacebookThreadsInstagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2026 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 3.3.4 - 634e821c