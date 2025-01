La conjointe connue de Vincent Leclerc brille à En direct de l'univers

C'est ce samedi soir qu'En direct de l'univers reprenait ses assises télévisuelles, après une pause de plusieurs semaines. En effet, mis à part une célébration de la fin d'année couronnée de succès, il faut remonter au mois de novembre dernier pour revivre une expérience similaire.

Quoi qu'il en soit, la soirée aura été l'occasion pour les téléspectateurs de renouer avec le plateau qui illumine nos samedis. Inutile de mentionner que nous n'aurons pas été déçus par la proposition de l'équipe, qui devait célébrer en chansons le répertoire musical de Vincent Leclerc.

En ce sens, l'une des belles surprises de l'épisode aura sans contredit été le passage de la conjointe connue de Vincent, Mélanie Pilon. À vrai dire, son visage aura certainement semblé familier pour plusieurs téléspectateurs, car celle-ci figure au générique de plusieurs émissions d'ici. Celle-ci incarnait jusqu'à tout récemment Dominique, l'ex-femme de Raynald, dans la série Discussions avec mes parents.

Le couple a d'ailleurs partagé l'écran ensemble à quelques reprises, à commencer par la troisième saison de Plan B, mais aussi dans Les pays d'en haut. Ce projet, Vincent le qualifie même du plus important de sa carrière. Il n'en fallait pas plus pour que Yannick Nézet-Séguin apparaisse sur les écrans pour introduire une version symphonique de la mélodie « Séraphin et Donalda ».

Peu de temps après, Mélanie est apparue sur la scène pour y interpréter « La vie en rose », d'Édith Piaf, qui constitue en fait une chanson importante pour le couple, une chanson qui « leur ressemble ». Ce segment, les téléspectateurs en ont raffolé, comme en témoigne plusieurs commentaires étayés sur les réseaux sociaux :

« L'amour dans son regard envers Mélanie.... ouuffff »

« Wow! Quelle belle voix! Et que dire de leurs regards un envers l'autre... »

« Superbe prestation ...amour et complicité... »





Ce moment n'est pas sans rappeler un moment similaire survenu plus tôt cet automne, alors que la conjointe d'Antoine Bertrand lui avait dédié une chanson empreinte d'une belle dose d'amour. Les détails ici.

En direct de l'univers est diffusé le samedi à 19 h, sur les ondes d'ICI Télé.