Plan B III

Mylène, 39 ans, policière, traverse donc une période difficile suite à sa rupture avec Guillaume, d’autant plus que ça implique d’être séparée de Justin, le fils de son ex, pour qui elle a un profond attachement. Côté professionnel, elle se sent impuissante face aux cas d’injustice auxquels elle est confrontée au quotidien dans le cadre de ses fonctions. Elle commence à perdre foi en son métier. C’est lors d’une intervention de routine auprès d’une famille en crise que sa vie bascule. Comment son coéquipier et elle auraient-ils pu éviter le pire, faute de preuve? En découvrant le pouvoir de Plan B, elle fera tout pour empêcher ce drame familial entre Bruno et Caroline. Dans sa quête, elle fera face à sa propre colère. Est-ce le chemin qu’elle a inconsciemment pris pour guérir et retrouver qui elle est réellement?