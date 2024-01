Gregory Charles lance un cri du coeur à Je viens vers toi

Ce lundi soir, à Je viens vers toi, Marc Labrèche recevait Gregory Charles sur son plateau.

Ensemble, ils ont discuté de sujets variés et les révélations controversées sur l'éducation de l'ancien professeur de chant de Star Académie ont été amenées sur la table par l'animateur.

Cela a permis au chanteur et musicien de lancer des fleurs, de façon inopinée, mais sincère, aux professeurs du Québec.

Il indiquait d'abord que, comme bien des parents québécois, pendant la pandémie, il a dû jouer le rôle de l'enseignant auprès de sa fille, au primaire.

« Elle n'a pas de difficulté d'apprentissage, elle n'est pas TDAH, mais l'avoir à la maison pour lui enseigner pendant plusieurs heures dans une journée, moi, j'étais fatigué. Avec une. Quand on en a une, on est déjà fatigué et on ne semble pas comprendre l'épuisement de professeurs qui en ont beaucoup plus et qui, by the way, quand il retourne chez eux, ont leurs propres enfants aussi », a-t-il lancé sous les acclamations senties du public en studio.

Voyez-le offrir son soutien indéfectible aux professeurs du Québec dans la vidéo au bas de l'article.

Rappelons que Gregory Charles et sa conjointe Nicole Collet sont les heureux parents de Julia Sky Antoinette Charles. L'enfant à la chevelure bouclée fêtera ses 12 ans dans quelques jours.

Julia a fait plusieurs spectacles avec son papa, depuis son jeune âge. Elle a notamment travaillé avec lui sur son plus récent projet scénique, le spectacle musical 7. Voyez d'ailleurs une photo du duo ci-dessous. La fillette chante à quelques reprises pendant ce concept, ce qui donne, évidemment, des touchants moments père-fille. Le spectacle (lisez nos impressions ici), qui célèbre les plus grands films musicaux des 100 dernières années, a été présenté à Montréal en novembre dernier et sera de passage à Québec, à la Salle Albert-Rousseau, l'été prochain.

Rappelons que nous avons pu apercevoir Gregory Charles dans le dernier Bye Bye, alors qu'il reprenait son rôle de Julien dans la populaire série des années 90 Chambres en ville. Patricia Paquin disait ceci à propos du tournage de ce sketch mémorable.

Récemment, lors d'un passage sur les ondes d'ICI Première, l'artiste nous a donné droit à un véritable moment de grâce en rendant hommage à son père décédé. Apprenez-en plus ici.