Gregory Charles craque en ondes à la radio

Cette semaine, Gregory Charles nous a offert un véritable moment de grâce, alors qu'il était de passage dans les studios de l'émission radiophonique Tout peut arriver à ICI Première.

Il était question de son père, décédé il y a quelques années, et de son influence. On comprend l'importance capitale des parents de Gregory Charles dans sa vie et sa carrière.

Pendant l'entrevue, le chanteur et musicien devient soudainement très ému en parlant de son père. Il évoque aussi sa fille, qui suit ses traces.

Pendant ce temps, on entend en arrière-plan l'hymne gospel « Take My Hand, Precious Lord », l'un de ses titres préférés.

C'est alors que Gregory se met à improviser en chantant par-dessus la trame, ce qui donne un résultat pour le moins bouleversant, alors que les larmes roulent sur ses joues.

Voyez ce moment mémorable dans la vidéo ci-dessous.