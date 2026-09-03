Gémeaux 2026 : Voici les 10 émissions coups de coeur des téléspectateurs

La culture québécoise est actuellement en pleine effervescence, comme en témoigne l'intérêt marqué des téléspectateurs pour le retour de leurs séries et variétés favoris. Au coeur de ce renouveau télévisuel se dessine la prochaine soirée des Gémeaux, qui récompensera les meilleurs artisans de l'industrie, qui a multiplié les petits miracles à l'écran, ces derniers mois.

Pour sa 41e édition, l'Académie a souhaité réintroduire une catégorie très populaire auprès des télévores, à savoir le prix coup de coeur du public remis par le fonds Cogeco. Cette récompense couronne l'émission la plus populaire auprès des fans de télé, au cours de l'année écoulée. Lors du gala précédent, c'est France Beaudoin et son irréprochable En direct de l'univers qui avaient été auréolés.

Cette année, pour la soirée des Gémeaux 2026, 10 émissions coups de coeur ont été retenues et celles-ci font actuellement l'objet d'un vote. L'émission qui aura récolté le plus de voies au moment du gala sera sacrée d'un des prix les plus prestigieux de l'événement. Parmi ces séries, on retrouve notamment la quatrième saison de STAT, Empathie et la cinquième édition de Chanteurs masqués.

Les autres émissions nommées sont...

Alertes, saison 5

Antigang, saison 1

Bellefleur, saison 2

Avant le crash, saison 3

Dumas, saison 2

Indéfendable, saison 4

Ces 10 programmes ont, chacun à leur façon, contribué au rayonnement de notre culture au cours de l'année écoulée. Quel bonheur que de voir des artisans si talentueux récompensés, par le public de surcroît! Le dévoilement de l'émission coup de coeur se fera au moment du 41e Gala des Prix Gémeaux, qui sera diffusé le dimanche 13 septembre prochain, à 20 h sur les ondes d'ICI Télé. Rappelons que c'est le comédien Jason Roy Léveillée qui en assurera l'animation.

D'ici là, il est possible de voter en cliquant ici. Le vote se termine à 20 h 45, le 13 septembre prochain.