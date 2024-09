Alors qu'il nous avait attendris avec son personnage de Jean-Michel dans 5e rang, voilà que le comédien Frédéric Millaire Zouvi fait un retour au petit écran dans un rôle qui pourrait bien venir vous choquer jusque dans vos salons.

En effet, le comédien incarne l'adjudant-chef Thomas Dallaire dans Les armes, un militaire despotique, prêt à toutes les bassesses pour entraîner ses troupes à ce qui les attend sur le champ de bataille.

Dès le premier épisode de la série, vous ferez la rencontre d'un homme totalitaire qui crie, insulte, dénigre et blesse. Il n'hésite pas à utiliser les faiblesses de ses recrues pour aller voir de quoi elles sont faites. Dans la peau de cet instructeur tortionnaire, Frédéric Millaire Zouvi donne des frissons. Une scène partagée avec la comédienne Audrey Price, qui est la fille d'une personnalité bien connue, vous fera d'ailleurs grincer des dents.

« Ç'a été un gros travail, mais c'est le fun d'avoir la chance que quelqu'un voit en moi... ça. Le zéro empathie, le gars droit, cruel, limite sadique, qui veut juste former de bons soldats, puis qu'il n'y a personne qui va l'impressionner », nous dit le comédien, enthousiaste, après avoir visionné les deux premiers épisodes en compagnie des médias.

Ça a été beaucoup de discipline pour moi de faire ça, pour la transformation. Mais c'est vraiment le fun!

Le comédien explique sa démarche créative pour arriver à se placer dans la peau de ce personnage détestable : « Moi, il fallait que je trouve une raison. Et dans le show, je me suis trouvé un chemin qui me donne raison. Parce que je n peux pas juste jouer un trou de cul. Personne ne joue juste un trou de cul. »

Il poursuit : « Il a fallu dire des trucs qui n'ont pas de sens, mais pour voir si t'es capable de résister à la torture mentale, par exemple. Moi, j'ai vu ça comme un soldat. J'essaie de penser que si tu ne résistes pas à ça, tu ne seras pas capable de faire le reste. »

Pour ce rôle, le comédien s'est astreint à une sévère routine d'entraînement : « Je me suis entraîné au gym depuis le mois de mai, trois ou quatre fois par semaine. J'ai parlé à une nutritionniste, pour avoir de l'aide, pour gagner de la masse. J'ai pris à peu près 15 lb au cours de l'été à travailler là-dessus pour faire ma préparation. Ce n'est pas tant pour prendre de la masse qu'un espèce de côté droit. Les militaires sont droits, mais ils ne sont pas tendus. »

Le comédien estime que cette fiction pourrait changer des choses : « Un show comme ça, ça va peut-être être confrontant, je crois, pour les militaires, les vétérans et les proches des militaires, mais ça va surtout, au final, être un dialogue qui s'ouvre. »

La fiction nous permet d'aller là sans jugement, nous permet de montrer un monde qu'on ne connaît pas.

« J'espère que ça va permettre ça, qu'on en entende un peu plus parler, qu'on s'ouvre un peu l'esprit par rapport aux êtres humains qui font ça. Pourquoi, comment, comment ça se passe, tout ça », conclut le comédien, qui se préparait déjà à tourner les 12 épisodes suivants.

La série Les armes sera présentée les lundis à 20 h sur TVA et TVA+, à compter du 9 septembre. Un épisode sera aussi déposé en primeur sur Club illico (bientôt illico+) chaque semaine.

