Faites vos prédictions pour les gagnants des Gémeaux 2025

C'est dimanche que nous connaîtrons l'identité des gagnants de la 40e édition du Gala des prix Gémeaux
En attendant, nous vous invitons à répondre à notre questionnaire ci-desous, pour faire vos prédictions. Le soir du gala, animé par Véronique Cloutier, vous pourrez découvrir en direct si vous avez eu raison ou non, en revenant sur cette page. Les gagnants s’y afficheront en temps réel.
Précisons que ce sont les membres de l'Académie canadienne du cinéma et de la télévision qui déterminent les gagnants, sauf pour cinq catégories soumises au vote populaire.
Ne manquez pas le Gala des prix Gémeaux, ce dimanche 14 septembre à 20 h sur les ondes de Radio-Canada.
Faites vos prédictions
Prix Gémeaux
2025
Ce formulaire n'est offert qu'à des fins récréatives et n'est en aucun cas relié avec l'organisation du gala concerné. Aucune information personnelle n'est recueillie lors du vote.
Meilleure série dramatique
Corbeaux
In Memoriam
IXE-13 et la course à l'uranium
Le temps des framboises
Saison 2
Société distincte
Meilleure série dramatique annuelle
Alertes
Saison 5
Indéfendable
Saison 3
Sorcières
Saison 2
Meilleure comédie ou comédie dramatique
Bellefleur
Saison 1
Gâtées pourries
Saison 1
L'oeil du cyclone
Saison 5
Lakay Nou
Saison 2
Qui a poussé Mélodie?
Saison 1
Meilleur premier rôle féminin : série dramatique
Catherine Brunet
Judith de Léry - In Memoriam
Romane Denis
Gabrielle Roy à 19 ans - Le monde de Gabrielle Roy
Sandrine Bisson
Elisabeth Daveluy - Le temps des framboises
Maude Guérin
Micheline Rolland - Société distincte
Pascale Renaud-Hébert
Corinne Bougie - Veille sur moi
Meilleur premier rôle masculin : série dramatique
Mickaël Gouin
Jean-Philippe Laplante - Bête noire
Jean-Simon Leduc
Julien de Léry - In Memoriam
Charles-Aubey Houde
Kevin Larose - La collecte
Claude Legault
Stéphane « Birdie » Cartier - La collecte
Antoine Pilon
Marc Gauthier - Société distincte
Meilleur premier rôle féminin : série dramatique annuelle
Sophie Prégent
Stéphanie Duquette - Alertes
Julie Trépanier
Me Kim Nolin - Indéfendable
Céline Bonnier
Joanne «Joe» Bussières - Sorcières
Marie-Joanne Boucher
Élizabeth «Beth» Lussier - Sorcières
Noémie O'Farrell
Agnès Sullivan - Sorcières
Meilleur premier rôle masculin : série dramatique annuelle
Benoit McGinnis
Frédéric Lamontagne - Alertes
Sébastien Delorme
Me Léo Macdonald - Indéfendable
Michel Laperrière
Me André Lapointe - Indéfendable
Meilleur premier rôle féminin : comédie ou comédie dramatique
Julianne Côté
Daphnée - De Pierre en fille
Christine Beaulieu
Isabelle Gagnon - L'oeil du cyclone
Catherine Souffront Darbouze
Myrlande Prospère - Lakay Nou
Julie Le Breton
Anna Brodeur - Le retour d'Anna Brodeur
Annick Bergeron
Marie-France Thompson - Qui a poussé Mélodie?
Meilleur premier rôle masculin : comédie ou comédie dramatique
Patrice Robitaille
Pierre Labelle - De Pierre en fille
Mehdi Bousaidan
Mounir - Double jeu
Frédéric Pierre
Henri Honoré - Lakay Nou
Benoit McGinnis
Patrick Bernier - Le retour d'Anna Brodeur
Robin-Joël Cool
Stéphane - Temps de chien
Meilleure animation : jeu ou téléréalité
Pierre-Yves Lord
100 Génies
Stéphane Bellavance
Martin Carli
Génial!
Pierre Hébert
Les petits tannants
Patrice Bélanger
Survivor Québec
Meilleure animation : magazine culturel, entrevue ou talk-show
Jean-Philippe Dion
La vraie nature : au chalet pour Noël 2024
Édith Cochrane
Les temps fous
Mélanie Maynard
Sucré salé
Guy A. Lepage
Tout le monde en parle
Meilleure animation : documentaire ou affaires publiques
Boucar Diouf
8 milliards d'insatisfaits?
Simon Coutu
Alphas
Carla Beauvais
Beautés rebelles
André Robitaille
Ginette Reno, plus qu'une chanson
Éric Bruneau
Le printemps le plus long
Meilleur texte : humour
Gabrielle Caron, Korine Côté, Sébastien Mathieu, Simon Laroche
Le 26e Gala Les Olivier
Dominic Anctil, Pascal Barriault, Sarah Dunlavey, Olivier Gaudet-Savard, Simon Lacroix, Marie-Hélène Lapierre, Simon Laroche, Louis-Philippe Rivard
Kamikazes!
Yan Bilodeau, Virginie Chauvette, Etienne Marcoux
Les grands bien-cuits ComédiHa!
Marc Brunet
Splendeur & Influence
Simon Delisle, Isabelle Laperrière, Paco Lebel, Dominic Sillon
Vestiaires
Gémeaux du public Fonds Cogeco - Émission coup de coeur de l'année
Alertes
Saison 5
Dumas
Saison 1
En direct de l'univers
Saison 16
Indéfendable
Saison 3
STAT
Saison 3
Gémeaux du public Fonds Cogeco - Émission coup de coeur des 40 dernières années
Dans une galaxie près de chez vous
District 31
En direct de l'univers
La petite vie
19-2
Gémeaux du public Loto-Québec - Personnalité féminine de l'année
France Beaudoin
Janette Bertrand
Véronique Cloutier
Geneviève Everell
Florence Longpré
Gémeaux du public Loto-Québec - Personnalité masculine de l'année
Antoine Bertrand
Éric Bruneau
Boucar Diouf
Gildor Roy
Lou-Pascal Tremblay
Gémeaux du public Loto-Québec - Découverte de l'année
Sara Dufour
Zénith
Marie-Lyne Joncas
Sophie Lacoste - Dumas
Marthe Laverdière
Planter avec Marthe
Anglesh Major
Marc-Olivier Morin - STAT
Pascale Renaud-Hébert
Corinne Bougie - Veille sur moi
Gémeaux du public Loto-Québec - Collaborateur.trice de l'année émission hors-fiction
Mona de Grenoble
Bonsoir bonsoir!
Alexandre Barrette
Tout le monde en parle
Chantal Lamarre
Infoman
Alex Perron
C'est juste de la TV
Antoine Vézina
Le maître du jeu