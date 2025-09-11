Faites vos prédictions pour les gagnants des Gémeaux 2025

C'est dimanche que nous connaîtrons l'identité des gagnants de la 40e édition du Gala des prix Gémeaux

En attendant, nous vous invitons à répondre à notre questionnaire ci-desous, pour faire vos prédictions. Le soir du gala, animé par Véronique Cloutier, vous pourrez découvrir en direct si vous avez eu raison ou non, en revenant sur cette page. Les gagnants s’y afficheront en temps réel.

Précisons que ce sont les membres de l'Académie canadienne du cinéma et de la télévision qui déterminent les gagnants, sauf pour cinq catégories soumises au vote populaire.

Ne manquez pas le Gala des prix Gémeaux, ce dimanche 14 septembre à 20 h sur les ondes de Radio-Canada.