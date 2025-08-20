Deux comédiens connus joueront un couple dans la première semaine d'Indéfendable

Indéfendable reviendra en ondes pour notre plus grand bonheur le 8 septembre prochain.

On peut s'attendre à une première semaine sur les chapeaux de roues alors que Léo (Sébastien Delorme) sera interrogé par la police après avoir frappé mortellement Dylan Blondin (Patrice Godin) avec sa voiture. Lapointe (Michel Laperrière) et Kim (Julie Trépanier) seront déterminés à se battre pour que leur partenaire d'affaires et ami soit remis en liberté rapidement. Malgré un conflit d'intérêts évident, Me Alain souhaitera aider le cabinet.

Une nouvelle cause sera aussi présentée au public dès mercredi, celle d'une jeune esthéticienne qui essaiera tant bien que mal d'aider son copain endetté. La première sera interprétée par Laurie Babin [photos ici], qu'on a pu voir dans de nombreuses séries ces dernières années dont La nuit où Laurier Gaudreault s'est réveillé, Lac-Noir, La vie compliquée de Léa Olivier et Mon fils. Son conjoint sera jouée par Maxime Gibeault [photos ici] qu'on a vu récemment à la télé dans L'appel et Sorcières.

À en croire la bande-annonce (que vous pouvez voir ici), Laurie a eu des scènes très intenses à jouer.

Voyez ci-dessous les résumés officiels des quatre premiers épisodes d'Indéfendable, qui seront diffusés du lundi 8 au jeudi 11 septembre prochain à 19 h sur les ondes de TVA :

Épisode 1 – La vermine

Léo et Ti-Bill sont interrogés par Diaz et l'agent Vanier et tout joue contre eux. Kim, Mélo et Lapointe apprennent ce qui est arrivé à Léo. Ils encaissent difficilement la nouvelle. Max prend conscience de l'ampleur du plan de Blondin. Sarah et les enfants sont sous le choc.

Épisode 2 – Les portes du pénitencier

La comparution de Léo crée une onde de choc au sein du cabinet. Léo vit difficilement les événements. Lapointe et Kim sont déterminés à se battre pour qu'il soit remis en liberté rapidement. Malgré un conflit d'intérêts évident, Me Alain souhaite aider le cabinet dans leur cause.

Épisode 3 – Calomnie

Tout le cabinet se mobilise pour l'audience de remise en liberté de Léo. Claude se remet de sa mystérieuse intoxication. Max cherche à aider Léo de toutes les manières qui soient. Une jeune esthéticienne essaie tant bien que mal d'aider son copain endetté.

Épisode 4 – Question de Claude

Lapointe et Léo préparent sa défense. Claude pose une question qui vient créer un froid. Un jeune couple se rend au bord du fleuve pour se débarrasser d'un paquet suspect.