Découvrez nos hypothèses sur les candidats de Big Brother Célébrités 4

L'opération Soupçons de Noovo est lancée et les téléspectateurs sont invités à deviner quelle est l'identité des célébrités qui joueront à Big Brother cet hiver.

Même si l'an dernier nous n'avons pas été particulièrement perspicaces, nous avons décidé de tenter encore notre chance cette année et d'essayer de deviner qui se joindra à la quatrième saison.

D'abord, Mona de Grenoble nous donne des indices qui nous amènent à croire que nul autre que la drag queen Barbada sera de la partie en 2024. Comme les drags ont été des joueuses redoutables à chacune de leurs présences à Big Brother, nous n'avons pas de doute que si Barbada entre dans la maison, elle sera très divertissante.

Korine Côté, elle, tente de nous faire deviner l'identité de l'une de ses collègues humoristes. À la barre d'un podcast et ayant joué dans une série de Fabien Cloutier, on miserait un petit 2 $ sur Mélanie Ghanimé, qui anime le balado Mélanie consulte! et qu'on a pu voir dans Léo.

Un ami de Liliane Blanco-Binette sera de la prochaine saison. Comme l'humoriste parle d'un homme ayant des millions de vues sur internet ainsi qu'une filiation avec le hockey, on doit se tourner vers Danick Martineau. Bien connu auprès des plus jeunes, notamment grâce à TikTok, saura-t-il amener des jeunes à regarder une chaîne généraliste?

Coco Belliveau veut nous faire découvrir l'identité d'une improvisatrice redoutable qui a joué dans Unité 9. D'emblée, on irait vers Salomé Corbo, qui a interprété l'IPL Caroline dans le drame carcéral de Danielle Trottier.

Zoé Duval tente, de son côté, de nous faire découvrir l'identité d'un.e. infleunceur.euse. Sa grande amie Pascale De Blois nous vient évidemment en tête, mais les indices ne semblent pas collés. Sinon : Gloria Bella? Marie Gagné?

D'autres anciennes vedettes de la téléréalité de Noovo nous parlent d'un présentateur de RDS qui a déjà connu la victoire et d'une personnalité derrière un best-seller qui ne cache rien à ses fans, mais nous n'avons pas de soupçons pour ceux-là encore.

Rappelons que nous connaissons déjà deux vedettes qui participeront à l'émission cette année. La première a été annoncée à la suite du spécial de Noël (découvrez-la ici) et la seconde, quelques jours plus tard (son identité ici).