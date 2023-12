Un premier candidat de Big Brother Célébrités 2024 est dévoilé dans le cadre d'une émission spéciale

Ce dimanche, Noovo diffusait l'émission toute spéciale Big Brother, le Noovo Réveillon, où plusieurs célébrités s'affrontaient dans une joute éclair de la populaire téléréalité.

Au rendez-vous, Tammy Verge, Marie Soleil Dion, Mariana Mazza, Julie Snyder, Arnaud Soly, Phil Roy et Pierre-François Legendre s'affrontaient, dans une ambiance pour le moins festive. Ce fut aussi l'occasion de découvrir les nouveaux décors de l'émission.

Au terme d'un jeu où les alliances se sont formées à la vitesse de la lumière, c'est Tammy Verge qui a remporté le match, bien que la véritable gagnante de la soirée fut la sororité.

L'animatrice Marie-Mai en a profité pour dévoiler le premier candidat officiel de la prochaine saison de Big Brother Célébrités, qui sera en ondes sur Noovo et Noovo.ca à compter du dimanche 7 janvier à 20 h 30.

Il s'agit finalement de Jean Airoldi, designer bien connu du public québécois.

Ainsi, pour l'occasion, celui-ci troquera les contraventions de style pour les vétos et la slop, comme vous pouvez le constater dans la vidéo de présentation ci-dessous.

Par ailleurs, Marie-Mai a aussi confirmé qu'un autre candidat sera dévoilé cette semaine par Véronique Cloutier dans le cadre de son émission radiophonique Véronique et les fantastiques à Rouge FM. C'est à ne pas manquer!

Rappelons le concept du jeu : Le populaire concept de Big Brother Célébrités est particulièrement accrocheur: des personnalités de différents horizons de la sphère publique − artistes, sportifs, influenceurs ou autres personnalités connues − sont réunies sous un même toit pendant treize semaines. Leur objectif? Créer des alliances, user de stratégies et mettre à profit leurs aptitudes psychologiques, physiques et sociales afin de remporter diverses épreuves et se rendre jusqu’au bout de l’aventure. Un seul remportera le convoité titre de vainqueur de Big Brother Célébrités suite à un vote des participants exclus.

L'hiver dernier, c'est Mona de Grenoble a remporté la saison, coiffant au fil d'arrivée sa soeur chaos, Liliane Blanco-Binette.

Depuis quelques semaines, certains noms circulent dans les médias, notamment sous la plume d'Hugo Dumas de La Presse, sur l'identité des prochains candidats de la téléréalité. On nomme notamment Barbada, Mélanie Ghanimé, Billy Tellier, Patrick Groulx et ... Patsy Gallant. Voyons voir si ces noms se confirment bientôt!

Rappelons que la saison régulière de Big Brother Célébrités sera présentée du dimanche au jeudi à Noovo. Vous pouvez consulter notre calendrier de la rentrée pour tous les détails à ce sujet. C'est à voir!