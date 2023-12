Sur les réseaux sociaux de Big Brother Célébrités, on peut lire : « L’athlète masculin le plus décoré de l’histoire des Jeux Olympiques d’hiver au Canada, @charleshamelin participe à la 4e saison de @bigbrothercelebrites! »

Voilà qu'un deuxième candidat est dévoilé aujourd'hui et celui-ci promet d'être franchement efficace dans les défis sportifs, étant donné son parcours d'athlète olympique. Il s'agit de Charles Hamelin .

La semaine dernière, un premier nom a été dévoilé pour cette quatrième mouture, dans le cadre de l'émission spéciale Big Brother, le Noovo réveillon . Il s'agit d'un designer Jean Airoldi . Celui-ci troquera les contraventions de style pour les vétos et la slop.

C'est à compter du dimanche 7 janvier que les téléspectatrices et téléspectateurs pourront renouer avec Big Brother Célébrités pour une quatrième saison exaltante. Marie-Mai revient évidemment à l'animation et sera entourée, pour l'occasion, de nouveaux joueurs.

Rappelons le concept du jeu : Le populaire concept de Big Brother Célébrités est particulièrement accrocheur. Des personnalités de différents horizons de la sphère publique − artistes, sportifs, influenceurs ou autres personnalités connues − sont réunies sous un même toit pendant treize semaines. Leur objectif? Créer des alliances, user de stratégies et mettre à profit leurs aptitudes psychologiques, physiques et sociales afin de remporter diverses épreuves et se rendre jusqu’au bout de l’aventure. Un seul remportera le convoité titre de vainqueur de Big Brother Célébrités suite à un vote des participants exclus.

Lors de la première saison de la téléréalité, c'est la développeuse de jeux vidéo et joueuse professionnelle Stéphanie Harvey qui avait remporté la joute.

L'année suivante, c'est l'humoriste Jean-Thomas Jobin qui était ressorti couronné de l'aventure. Il avait coiffé au fil d'arrivée François Lambert, le « vilain » de la seconde saison.

L'an dernier, c'est nulle autre que Mona de Grenoble qui a remporté le jeu. Celle-ci vient d'ailleurs de remporter la deuxième saison du Maître du jeu, comme quoi rien n'est à son épreuve.

Depuis quelques semaines, certains noms circulent dans les médias, notamment sous la plume d'Hugo Dumas de La Presse, sur l'identité des prochains candidats de la téléréalité. On nomme notamment Barbada, Mélanie Ghanimé, Billy Tellier, Patrick Groulx et ... Patsy Gallant. Voyons voir si ces noms se confirment bientôt!

Encore une fois, seize célébrités québécoises tenteront de créer des alliances et d’éviter l’éviction afin de remporter la quatrième saison de Big Brother Célébrités, à compter du dimanche 7 janvier à 20 h 30 sur les ondes de Noovo et sur noovo.ca.

Pour tous les détails sur la diffusion, consultez notre calendrier de la rentrée télé de l'hiver.