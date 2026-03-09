Accueil
Séries et télé
Publicité
Télé

Dans quoi avez-vous l’actrice qui incarne la conjointe de Catherine dans Dumas?

Elle a récemment joué dans Indéfendable.

Dumas
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Ce lundi, dans Dumas, Catherine (Jade Charbonneau) a présenté sa nouvelle conjointe, Amélie, à sa famille.

Son père, Jean, a été saisi par cette annonce, devant même s'absenter de table pour aller crier dans les toilettes. Par contre, à son retour à sa place autour de la table, il a souhaité du bonheur aux amoureuses. « Et vous mademoiselle, je vous souhaite de la patience en calvasse parce que vous allez vous apercevoir que celle que vous avez choisie, elle est mêlée pas à peu près », a-t-il adressé à sa nouvelle bru.

L'actrice qui interprète la belle-fille de Jean Dumas s'appelle Devi Julia Pelletier.

Vous l'avez peut-être vue dans Indéfendable récemment, alors qu'elle incarnait le sosie de Léa Roy dans une intrigue de meurtre au début de la saison en cours. Plus de détails ici.

Elle a aussi joué dans la série jeunesse Comme des têtes pas de poule ainsi que dans Doute raisonnable (image ci-dessous). Elle a aussi personnifié Rachelle dans Les Bracelets Rouges ainsi que Marianne dans Anna & Arnaud.

Le texte se poursuit sous l'image.

La comédienne a également prêté ses traits à de jeunes versions de Bianca Gervais dans Les perles et de Marilyse Bourke dans Nuit blanche II.

Le personnage de Devi Julia dans Dumas apportera certainement une nuance intéressante au personnage de Catherine et à celui de Jean Dumas, qui doit gérer une situation à laquelle il n'avait jamais pensé être confronté.

Dumas est diffusé les lundis soirs à 20 h sur ICI Télé.

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com quijouequi.com bizzmedia.ca PAR
Suivez-nous! Facebook Twitter Instagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2026 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 2.25.0 - db4a5a7a