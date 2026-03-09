Dans quoi avez-vous l’actrice qui incarne la conjointe de Catherine dans Dumas?

Ce lundi, dans Dumas, Catherine (Jade Charbonneau) a présenté sa nouvelle conjointe, Amélie, à sa famille.
Son père, Jean, a été saisi par cette annonce, devant même s'absenter de table pour aller crier dans les toilettes. Par contre, à son retour à sa place autour de la table, il a souhaité du bonheur aux amoureuses. « Et vous mademoiselle, je vous souhaite de la patience en calvasse parce que vous allez vous apercevoir que celle que vous avez choisie, elle est mêlée pas à peu près », a-t-il adressé à sa nouvelle bru.
L'actrice qui interprète la belle-fille de Jean Dumas s'appelle Devi Julia Pelletier.
Vous l'avez peut-être vue dans Indéfendable récemment, alors qu'elle incarnait le sosie de Léa Roy dans une intrigue de meurtre au début de la saison en cours. Plus de détails ici.
Elle a aussi joué dans la série jeunesse Comme des têtes pas de poule ainsi que dans Doute raisonnable (image ci-dessous). Elle a aussi personnifié Rachelle dans Les Bracelets Rouges ainsi que Marianne dans Anna & Arnaud.
Le texte se poursuit sous l'image.
La comédienne a également prêté ses traits à de jeunes versions de Bianca Gervais dans Les perles et de Marilyse Bourke dans Nuit blanche II.
Le personnage de Devi Julia dans Dumas apportera certainement une nuance intéressante au personnage de Catherine et à celui de Jean Dumas, qui doit gérer une situation à laquelle il n'avait jamais pensé être confronté.
Dumas est diffusé les lundis soirs à 20 h sur ICI Télé.