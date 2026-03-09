Dans quoi avez-vous l’actrice qui incarne la conjointe de Catherine dans Dumas?

Ce lundi, dans Dumas, Catherine (Jade Charbonneau) a présenté sa nouvelle conjointe, Amélie, à sa famille.

Son père, Jean, a été saisi par cette annonce, devant même s'absenter de table pour aller crier dans les toilettes. Par contre, à son retour à sa place autour de la table, il a souhaité du bonheur aux amoureuses. « Et vous mademoiselle, je vous souhaite de la patience en calvasse parce que vous allez vous apercevoir que celle que vous avez choisie, elle est mêlée pas à peu près », a-t-il adressé à sa nouvelle bru.

L'actrice qui interprète la belle-fille de Jean Dumas s'appelle Devi Julia Pelletier.

Vous l'avez peut-être vue dans Indéfendable récemment, alors qu'elle incarnait le sosie de Léa Roy dans une intrigue de meurtre au début de la saison en cours. Plus de détails ici.

Elle a aussi joué dans la série jeunesse Comme des têtes pas de poule ainsi que dans Doute raisonnable (image ci-dessous). Elle a aussi personnifié Rachelle dans Les Bracelets Rouges ainsi que Marianne dans Anna & Arnaud.

