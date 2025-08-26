Ces deux comédiennes interprèteront des sosies dans Indéfendable

Ce mardi, alors que nous conversions avec l'autrice d'Indéfendable, Izabel Chevrier, celle-ci a piqué notre curiosité en nous parlant d'une cause que nous pourrons voir dans la quotidienne cet automne, inspirée de faits réels.

En effet, dans les premières causes présentées dans la saison, il y a celle d'un meurtre commis par une vedette des réseaux sociaux, qui a quelque chose de bien particulier.

On embarque dans une cause complètement folle où une vedette des réseaux sociaux va être accusée du meurtre de son sosie.

L'autrice nous explique son inspiration pour cette intrigue : « Je me suis inspirée de deux causes à travers le monde. Une en Angleterre, une en Allemagne, où deux personnes ont assassiné leur sosie pour tenter de refaire leur vie, en se disant, "si on croit que je suis mort, si on croit que je suis morte, car il y avait un homme et une femme, peut-être que je pourrais refaire ma vie". C'est complètement fou ces histoires-là. »

C'est vraiment spectaculaire!

« Je me suis inspirée de la prémisse de vouloir changer de vie », poursuit-elle. « Repartir sa vie sous une nouvelle identité ailleurs. Et quoi de mieux que de tuer quelqu'un qui pourrait nous ressembler et donc nous faire passer pour morte. »

Pour cette histoire, la directrice de casting, Mélanie Ranger, a trouvé deux comédiennes qui se ressemblent comme deux gouttes, à tel point qu'il est difficile de les différencier. Elles ne sont pourtant pas de la même famille.

Il s'agit de Léa Roy (voir sa photo ici) et Devi Julia Pelletier (voir sa photo ici). La première interprètera l'accusée du meurtre.

Nous avons pu voir Léa Roy dans Sorcières et Doute raisonnable plus récemment, tandis que Devi Julie Pelletier a aussi joué dans Doute raisonnable, de même que dans Nuit Blanche et Comme des têtes pas de poule.

Vous pouvez constater leur grande ressemblance dans les images ci-dessous (Léa à gauche et Devi à droite).

À propos de Léa Roy, le producteur Charles Lafortune nous dit : « Elle est incroyable, elle change de personnalité en un claquement de doigts. Tout le monde va capoter. »

Indéfendable reprendra du service, du lundi au jeudi à 19 h, à compter du 8 septembre sur les ondes de TVA.