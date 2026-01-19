Cette émission fait l'objet d'une blague récurrente à Tout le monde en parle

Ce dimanche, Tout le monde en parle a embrassé une tendance du moment en évoquant à de nombreuses reprises la série de l'heure, Heated Rivalry, dont la popularité est exponentielle depuis son lancement sur Crave.

C'est en présentant un extrait de la nouvelle web-série Ayer's Cliff, dans lequel les personnages de Marc Labrèche et Henri Picard se font une accolade, que l'animateur a lancé en riant : « Étant donné que ce n'est pas deux joueurs de hockey, la scène s'arrête là », faisant ainsi référence aux scènes torrides dans Heated Rivalry.

Pendant tout le reste de l'épisode, l'animateur et son fou du roi sont constamment revenus sur cette blague, tels de véritables gamins, notamment pendant l'entrevue avec Éric K. Boulianne et Catherine Chabot pour le film Folichonneries, qui parle aussi de désir et de sexualité.

Il faut dire que la série de Jacob Tierney fait jaser partout sur la planète en ce moment, alors qu'elle aborde un sujet qu'on a rarement vu dans notre petit écran. Le comédien québécois François Arnaud y tient un rôle d'importance, ce qui lui a d'ailleurs permis de réaliser un rêve la semaine passée.

Rappelons la trame narrative de la série, inspirée de l'oeuvre de Rachel Reid, pour les quelques personnes qui ne l'auraient pas encore visionnée : Shane Hollander et Ilya Rozanov sont deux des plus grandes vedettes de la Ligue de hockey majeur, liés par l’ambition, la rivalité et une attraction magnétique qu’aucun d’eux ne comprend vraiment. Ce qui commence par une liaison secrète entre deux jeunes se transforme en une longue aventure faite d’amour, de déni et de découverte de soi. Au cours des huit années suivantes, le duo poursuit la gloire sur la glace tout en luttant pour gérer ses sentiments en dehors de celle-ci. Tiraillés entre le sport qui est leur raison de vivre et l’amour qu’ils ne peuvent ignorer, Shane et Ilya doivent décider s’il y a de la place dans leur monde ultra-compétitif pour quelque chose d’aussi fragile et puissant que le véritable amour.

Les six épisodes de Heated Rivalry, ou Rivalités passionnées en version française, sont offerts sur Crave.

Rappelons que dans le même épisode de Tout le monde en parle, la comédienne Isabelle Brouillette s'est montrée très touchante en abordant une épreuve de santé vécue récemment et qui l'a laissée transformée.

Nous avons aussi eu droit à une flèche décochée par Jean-Sébastien Girard à l'endroit du fou du roi original.