Le star de Heated Rivalry, François Arnaud, réalise un rêve

Depuis la sortie de la série Heated Rivalry, la vie du comédien québécois François Arnaud a complètement changé.

Il se fait suivre par des paparazzis dans les rues de Los Angeles et se fait accoster par les plus grandes stars du monde.

Mardi matin, l'acteur partageait sur ses réseaux sociaux une image de lui en compagnie de nulle autre qu'Oprah Winfrey avec la mention : « Yeah this is normal [traduction libre : Ouais, ceci est normal] ».

Les deux vedettes se sont rencontrées en coulisses de l'émission matinale américaine CBS Mornings.

Sur ce plateau, François Arnaud révélait, entre autres, que Heated Rivalry avait failli être sabotée par une autre grande plateforme de diffusion en continu, qui n'appréciait pas certains aspects de la production, avant même sa diffusion auprès du public. Le réalisateur Jacob Tierney a décidé de déplacer la production au Canada afin de préserver la vision originale, ce qui a mené à ce succès inattendu : « Je ne pense pas que cette série aurait pu être faite aux États-Unis », a-t-il déclaré.

Précisons que Heated Rivalry raconte l'histoire de deux joueurs de hockey d'équipes adverses qui s'engagent dans une histoire d'attirance et d'amour interdite.

Mentionnons qu'Ophra, elle, visitait le studio de CBS pour parler de son plus récent livre Enough, qui explore l'obésité comme une maladie chronique traitable maintenant grâce aux découvertes scientifiques et nouveaux médicaments.

Les six épisodes de la série Heated Rivalry sont disponibles au Canada sur Crave.