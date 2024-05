Cet acteur connu fait un retour au petit écran après quelques années derrière la caméra

Jason Roy-Léveillée s'est d'abord fait connaître devant la caméra avant de s'épanouir en réalisation, ces dernières années.

On se souviendra de ses premiers rôles dans certaines séries cultes du début des années 2000 : Lance et compte, Virginie, Ramdam... Et si depuis Le chalet et Unité 9, les apparitions télé du comédien se sont faites plus rares, nous avons pu le revoir l'automne dernier comme invité aux Enfants de la télé. Vous pouvez revoir cet épisode sur TOU.TV, ici.

Alors qu'il concluait la réalisation de son plus récent projet, Les cavaliers, dont la seconde saison verra le jour sur Unis.tv et Club illico en septembre, Jason se retrouvait à la croisée des chemins. Lorsque son agent l'a sondé sur ses intentions, sa réponse était claire : le jeu lui manquait.

La vie fait bien les choses, parce que c'est nul autre que dans un projet de Luc Dionne, que Jason aura la chance de travailler pour les prochains mois (et même, espérons-le, peut-être des années!). En effet, le comédien a décroché un premier rôle dans la nouvelle série Dumas. Dans cette nouvelle série d'enquêtes, son personnage travaille pour son père, le célèbre Jean Dumas (l'acclamé Gildor Roy), enquêteur et propriétaire d'une boîte d'investigations. Il jouera aussi aux côtés d'Isabel Richer, de Vincent Leclerc, de David Bélizaire, de Marie-Lyne Joncas et plus, que vous pouvez découvrir ici.

Gildor Roy nous confiait - dans cet autre texte - qu'il interprètera un homme beaucoup plus dur que ce que le public a connu avec le personnage de Chiasson dans District 31. L'interprète d'Anthony Dumas renchérit en affirmant que : « Son père, il est intense. [...] Ça va se lancer des couteaux un peu. Ils ont une relation amour-haine, très sarcastique. »

« Ça va être un beau défi. C'est quelque chose de nouveau pour moi. Je vais jouer un avocat. Je pourrais dire que c'est un bon avocat, dans les deux sens du terme. Dans le sens qu'il est bon, il est intelligent, il est rapide, il connaît son droit. C'est un passionné, il travaille fort, tout ça. Mais c'est un bon aussi dans le sens qu'il est droit. Il ne va pas faire une petite passe-passe-croche. Même si des fois, le milieu, c'est comme intense puis la ligne est mince, il fait bien son travail. »

Cette bonté ne passera pas inaperçue aux yeux du paternel. « Il se sert de tout le monde dans la firme. Mais avec intelligence. Dans le sens, disons, des fois, il se sert de moi comme un pion. Il va me faire faire des choses... »

Le comédien nous confirme qu'on s'attachera possiblement rapidement à son personnage, même s'il n'y a rien de blanc et rien de noir dans cette série qui explore les nuances de gris. « Il y a un humour là-dedans. C'est comme un humour noir, sarcastique. »

Ce n'est pas un petit mandat de reprendre les rênes de son art pour une série annuelle de cette envergure. Bien sûr, il se met une certaine pression : « Est-ce que je suis rouillé? Est-ce que je vais reprendre le beat? Je veux livrer, je veux être là ». Mais malgré tout, Jason Roy-Léveillée reste confiant, et attaque ce défi avec un enthousiasme contagieux : « Je n'ai pas le choix d'autre façon. "Let's do this!" »