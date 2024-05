Gildor Roy s'inspire de sa relation avec son père dans la construction d'un nouveau personnage (entrevue)

La nouvelle est tombée mercredi : l'immense acteur Gildor Roy et l'imaginatif Luc Dionne se retrouvent pour offrir aux téléspectateurs une nouvelle série annuelle, Dumas. Cette nouveauté sera produite par Fabienne Larouche et Michel Trudeau pour Aetios Production. Plus de détails se trouvent dans cet autre article.

Bribes d'une discussion tout en transparence avec le futur interprète de Jean Dumas, détective privé, propriétaire de sa firme et père de famille aux liens... ténébreux.

Showbizz.net : Après avoir joué les textes de Luc Dionne pendant 6 saisons, est-ce que de vous embarquer dans un nouveau projet avec lui et Fabienne Larouche, ça donne le sentiment de retrouver une famille?

Gildor Roy : « Oui, en tout cas les patriarches sont les mêmes! Tu sais, District 31, c'était une grosse entreprise, puis c'était un travail difficile, il n'y a pas de plaintes là-dedans, c'est juste une quotidienne. Mais c'est simple de travailler avec Fabienne. Fabienne, elle t'appelle, elle dit « J'aimerais ça que tu joues dans tel projet que je vais produire ». Et tu sais que si elle te l'offre, c'est parce qu'elle veut vraiment que tu joues. Il n'y a pas de faux fuyant. Donc, tout ça, c'est super simple. Ça s'est réglé en quatre minutes. Luc, ça fait longtemps qu'il me dit qu'il était pour écrire ça pour moi, ça fait que c'est un honneur!

Il y a une responsabilité, parce que je sais que les gens, ils aimaient le commandant Chiasson. Oui. Puis lui, il n'est pas fin comme le commandant Chiasson. En même temps, ils vont pogner de quoi, ce qui est toujours le fun. Puis j'espère qu'ils vont se dire "Ah, bien là, il est rendu méchant". J'espère qu'ils vont se dire "Ah, c'est un bon acteur, il est capable de faire les deux". Ça fait que ça, c'est ma petite pression personnelle. »





Showbizz.net : Vous vous mettez encore de la pression, après autant d'années dans le métier?

Gildor Roy : « Oui. Je m'en venais ici [au dévoilement de presse chez Radio Canada, NDLR] et c'est comme si je n'avais jamais rien fait dans le business. C'est de même à chaque fois. Il paraît que c'est une bonne chose. [...] Il y a le manque de confiance. »

Moi, je suis conscient que ça ne tient pas à grand-chose, puis que je suis extrêmement chanceux d'avoir ces jobs-là, puis je ne voudrais pas perdre ça, tu sais. Ça fait que je ne veux pas me tromper. Je n'ai pas le droit de me tromper. Personne n'a le droit de se tromper. Moi, je le prends de même, en tout cas.

Showbizz.net : Qu'est-ce qui nourrit votre inspiration pour ce rôle?

Gildor Roy : « C'est drôle parce que je parlais avec Jason [Roy-Léveillée] tantôt, puis il me parlait de sa relation avec son père, et moi, de ma relation avec le mien [Jason Roy-Léveillée interprètera son fils à l'écran, NDLR]. C'est évidemment ça, qui va nous nourrir. On ne dira pas quelle partie est notre père et quelle partie n'est pas notre père, mais...

Moi, mon père m'a fait faire des affaires dans ma vie, il ne m'a jamais battu tout ça, puis je pense que j'ai été aimé, mais c'était l'époque où quand ton père disait "Non, fais ça parce que ça va te servir plus tard", tu le faisais, et il avait raison. Il y a un peu de ça en Jean Dumas. C'est un monsieur d'un certain âge qui trouve que son fils prend des raccourcis. »





Showbizz.net : Aurons-nous droit à autant de revirements qu'avec District 31?

Gildor Roy : « Je te promets que dans le premier épisode, le monde va faire « Hey, voyons donc! » Parce que moi, j'ai eu cette réaction-là. Et il y en a plusieurs. »





Showbizz.net : Vous êtes à deux ou trois semaines des premiers tournages. Où en êtes-vous dans votre préparation?

Gildor Roy : « Demain, on est en lecture. C'est beaucoup demain que ça va se passer. Quand je vais entendre les autres, où est-ce qu'ils s'en vont et comment ils réagissent à ce que je fais. Demain, c'est une journée bien importante. Après ça, vendredi, c'est les essayages. Après ça, je vais apprendre mon texte. »





Showbizz.net : Avez-vous des rituels d'habitude avec ça, l'apprentissage de texte?

Gildor Roy : « Je sais que chacun est différent. Moi, j'apprends ça même pendant le petit-déjeuner. Ma petite-fille et ma fille sont là. Mes fils sont là en visite. Ma femme, il y a de la musique qui joue. Plus j'ai d'interférences, plus je suis concentré. J'apprends vite comme ça. »

C'est avec un enthousiasme non dissimulé que nous attendrons la venue de Dumas jusqu'à l'automne, où les épisodes verront le jour sur les ondes d'ICI Télé.