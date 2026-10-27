Ce comédien bien connu, dans nos écrans depuis sa jeunesse, arrive dans Indéfendable

Cette nouvelle cause, qui sera lancée cette semaine dans Indéfendable, ne commence pas comme toutes les autres. Habituellement, les autrices de la quotidienne commencent par nous montrer le crime commis, pour ensuite revenir dans le bureau des avocats, puis en cour.

Cette fois, une femme accusée puis condamnée va à son tour décider de poursuivre une autre personne.

C'est dans ce contexte que vous ferez la rencontre d'un homme, qui fait son argent avec la promotion qu'il se fait sur les réseaux sociaux, un influenceur qui n'est peut-être pas aussi professionnel qu'il le laisse entendre. Inutile de vous dire qu'après le reportage « Portes à tout prix » d'Enquête, ce dossier est particulièrement d'actualité, même s'il n'est pas question d'immobilier ici.

Sans trop en dire, nous pouvons vous annoncer que c'est un comédien très connu, qu'on voit dans nos écrans depuis plus de 20 ans, qui interprètera Adam Gervais. Il s'agit de Rémi Goulet (voir ses photos ici), qu'on verra aussi, ce mois de novembre, dans le rôle-titre du film Villeneuve : L'ascension d'une légende.

Dans nos écrans depuis qu'il a 7 ans, d'abord dans des publicités puis à la télévision et au cinéma, Rémi Goulet s'est vraiment fait connaître du grand public dans le film Les Pee-Wee : L'hiver qui a changé ma vie.

On a pu le voir dans plusieurs projets télévisés, comme Tactik, 30 vies, District 31, L'heure bleue et plus récemment Société distincte et Détective Surprenant. Nous avons très hâte de le redécouvrir dans ce nouveau défi de jeu!

Indéfendable se poursuit, du lundi au jeudi à 19 h, sur les ondes de TVA.

Notons que, cette semaine, vous ferez aussi la rencontre de deux commères un peu trop impliquées dans leur quartier, qui seront prises dans la tourmente.