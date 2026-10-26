Rencontrez les deux commères de la prochaine cause d'Indéfendable

Alors que le procès de Stéphane St-Jean (Alexandre L'heureux), accusé de deux meurtres, occupera le premier épisode de la semaine, c'est à compter de mardi que vous pourrez découvrir une nouvelle cause d'Indéfendable.

Dans celle-ci, vous ferez la rencontre de deux commères un peu trop impliquées dans leur quartier, deux femmes déterminées à faire arrêter ceux qui troublent l'ordre établi. Elles sont connues des policiers, qui ne les prennent pas trop au sérieux.

Dans ce contexte, vous pourrez assister à des performances des comédiennes Michelle Labonté (voir sa photo ici) et Hélène Major (voir sa photo ici), dont l'une aura des problèmes avec la justice, pour une raison que nous vous laisserons découvrir.

Derrière le crime présenté, il semble y avoir un historique qui tient du traumatisme, un élément que Me Léo MacDonald (Sébastien Delorme) devra certainement décortiquer.

C'est à compter de ce mardi que vous ferez la connaissance de ces deux nouveaux personnages.

Sachez également que ce sera une semaine éprouvante pour Maxim Dubois, qui continue à en apprendre plus sur celui qu'il est vraiment, après un grave traumatisme crânien qui lui a fait perdre la mémoire. En ce sens, vous verrez des scènes émouvantes entre Mathieu Baron, Julie Trépanier et Sébastien Delorme, notamment.

Indéfendable se poursuit du lundi au jeudi à 19 h sur les ondes de TVA.