Vous reconnaissez cet homme? C'est normal et on vous explique pourquoi plus bas.

Le synopsis de la semaine se présente ainsi : C’est juste un jeu, Les grands-parents festifs, Les as de coeur, Les granos et Les vieux amants s’installent dans la maison de Combien tu m'aimes pour 4 jours.

Voilà que celui-ci se retrouvera simultanément dans une autre téléréalité cette semaine. En effet, on le découvre dans les invités de Combien tu m'aimes? , une autre proposition offerte du côté de Noovo et animée par Martin Vachon .

Parmi les joueurs, on retrouve Marc-André de Laval ( voyez sa photo ici ), un superviseur des opérations aux tables de jeu du Casino de Montréal, une personne qui est donc habituée au bluff.

La première saison du jeu-réalité Les traîtres bat son plein, ralliant devant les écrans les adeptes de téléréalités comme ceux qui n'en sont pas. Les candidats, tous recrutés avec soin par la production , nous surprennent déjà, en multipliant les mensonges, les stratégies et les alliances, pour un résultat hautement divertissant. Lisez nos impressions sur cette nouveauté ici .

Le visage de Marc-André vous semble familier? C'est très possible, puisque nous découvrons sur le groupe de discussion Les Traîtres (The Traitors version québécoise), géré par Olivier Drouin sur Facebook, que Marc-André est un adepte fini de jeux-questionnaires télévisés et qu'il a participé à pas moins d'une quinzaine de ceux-ci dans les dernières années.

Parmi eux, l'on retrouve À table avec mon ex, Qui sait chanter?, Au suivant, Silence, on joue! et plus encore.

Le participant adepte de télévision indique d'ailleurs, sur ce même groupe de discussion : « Je suis un serial quizzer. J'ai participé à 16 quizz et 5 téléréalités. J'y allais par défi et challenge personnel. J'animais des soirées Loups Garous en zoom pendant la pandémie pendant presque 6 mois tous les samedis soirs. Je voulais faire partie de cette aventure grandeur nature [Les traîtres, NDLR]. Je fais de l'impro et du théâtre aussi. »

Il sera donc fascinant de le suivre dans deux téléréalités dès la semaine prochaine.

La téléréalité amoureuse Combien tu m'aimes est diffusée du lundi au jeudi à 18 h 30 sur les ondes de Noovo.

Le jeu-réalité Les traîtres est offert les lundis à 20 h, aussi sur les ondes de Noovo. D'ailleurs, cette nouveauté s'illustre avec des cotes d'écoute intéressantes pour la première de la saison, qui a rejoint 800 000 curieux, le 8 avril dernier.

Voici le synopsis du prochain épisode des Traîtres : Alors que les traîtres enchaînent les meurtres, les fidèles enchaînent les erreurs. Certains sont tellement convaincus d'avoir trouvé la vérité qu'ils entraînent le groupe sur de fausses pistes. Les invités s'improvisent voleurs de musée lors d'une mission de cambriolage, mais les fidèles sont encore bien loin de mettre la main sur le magot.