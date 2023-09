Produite par Sphère Média en collaboration avec Bell Média, Combien tu m'aimes? invitera chaque semaine quatre couples dans une seule et même maison afin de tester leur amour au moyen de paramètres de toutes sortes, dont la complicité et la comptabilité génétique. Chaque épisode, le prix en argent de la journée sera remis à un couple selon différents critères, et les duos pourront ainsi accumuler un montant total allant jusqu’à 3 500 $ à la fin de la semaine.