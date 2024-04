Pour la première semaine de la deuxième saison de Combien tu m'aimes?, Martin Vachon reçoit quatre couples issus de la téléréalité : Kevins-Kyle de Loft Story et son mari Antonio, Joël de Survivor Québec et sa conjointe Diane, Khate d’Occupation Double et son amoureux, ainsi qu'Ève et Denis de L’Amour est dans le pré.

Évidemment, il fallait s'attendre à ce qu'il y ait des vagues au sein de cette première semaine! Les candidats des téléréalités de Noovo n'ont pas froid aux yeux et savent très bien ce qu'ils doivent offrir à la production pour créer un bon divertissement. Par contre, personne ne s'attendait vraiment à ce que ce soit la douce Ève de la 9e saison de L'amour est dans le pré qui engendre le plus de malaises.

Déjà, lundi, le nom choisi pour désigner leur couple, Les épis-collés, a été la cible de quelques railleries de la part des colocs. Le lendemain, les duos ont dû relever un défi alors qu'ils étaient observés par la sexologue Sylvie Lavallée. Celle-ci devait ensuite analyser leur dynamique de couple. Le bilan que la thérapeute a rendu à Ève et Denis n'a pas été des plus élogieux.

« À deux ou trois reprises, Ève, tu as dit : "dis-moi des mots d'amour, ça va m'encourager". À l'avenir, si quelqu'un demande quelque chose, ce serait bien de faire ce qui est demandé », a-t-elle dit, laissant entendre que Denis n'avait pas été à l'écoute de sa partenaire.

Plus tard dans l'émission, on constate que la pilule ne passe vraiment pas auprès d'Ève qui pleure en disant : « À l'âge que je suis rendue, me faire fesser dessus par une sexologue à la télévision, ça ne me tente pas. » Ève, à l'encontre de l'avis de la sexologue, a mentionné, émotive, que son conjoint était le plus attentionné qui soit.

Mercredi, tous les participants souhaitaient qu'Ève et Denis obtiennent la note la plus haute au test d'ADN (pour déterminer la meilleure chimie amoureuse) afin d'éviter un nouveau drame. Heureusement pour tout le monde, ce fut le cas...

Chose certaine, cette première semaine de Combien tu m'aimes?, qui se conclura ce jeudi, aura été des plus divertissantes. Outre les émotions à fleur de peau d'Ève, on aura aimé les commentaires grinçants de Kevins-Kyle, la candeur et l'ouverture de Joël ainsi que la pétulance de la belle Khate.

Dès lundi prochain, des quidams s'installeront dans la luxueuse maison de Combien tu m'aimes? quatre soirs par semaine pour l'été. Ne manquez pas la suite du lundi au jeudi à 18 h 30 sur les ondes de Noovo.