Une deuxième saison de la téléréalité animée par Martin Vachon s'amène sur les ondes de Noovo. Dès le 1er avril, dans un format de quotidienne diffusé du lundi au jeudi à 18 h 30, des couples devront prouver leur amour pour courir la chance de remporter une cagnotte de 3 500$.

Dans cette compétition où de nouveaux concurrents se présentent aux téléspectateurs d'une semaine à l'autre (à la façon d'Un souper presque parfait), quatre couples viennent habiter la maison de Combien tu m'aimes? et doivent se soumettre à une panoplie de tests et de jeux pour espérer obtenir la note la plus élevée possible.

Dans la saison un, les couples étaient invités à présenter des objets les représentant, à rédiger des déclarations d'amour, à réaliser des défis sous observation comme cuisiner une recette, construire une cabane d'oiseaux ou rouler un sac de couchage. Nous sommes curieux de voir quels autres défis sont réservés à cette suite. La sexologue Sylvie Lavallée, qui était de la partie via des caméras cachées, prenait des notes en vue de leur offrir des conseils de communication. Notons que les rétroactions généraient souvent des réactions assez croustillantes chez les candidats, tout comme la cohabitation en général, d'ailleurs.

La difficulté? Une part de stratégie entre nécessairement en ligne de compte comme les couples s'évaluent entre eux. Les couples se comparent ou jugent leurs rivaux. Enfin, en addition des coeurs qu'ils accumulent, un curieux test d'ADN peut compenser (ou nuire) à leurs résultats. Effectué entre les duos, une analyse en laboratoire leur offre un pourcentage de compatibilité amoureuse et sexuelle, qui pèse elle aussi dans la balance.

Cette fois, la colocation aura lieu dans une construction neuve pleine grandeur au bord de l'eau et la bande-annonce promet aux téléspectateurs une saison haute en émotions. S'il est vrai que certains amoureux découverts l'an dernier étaient mignons et attachants (le temps de leur bref passage), il reste qu'il s'agit d'une émission de pur divertissement, on ne se risquerait pas à s'attendre à plus. Néanmoins, elle s'annonce tout aussi colorée, avec des visages connus du grand public.

« Tu vas avoir marqué le Québec une fois de plus », peut-on entendre dire la conjointe de Joël Dandurand, ce candidat qui fait beaucoup jaser lors de son passage à Survivor Québec, dans la bande-annonce de la 2e saison. D'autres noms familiers seront d'ailleurs de la nouvelle saison, alors que Kevins-Kyle de Loft Story, Ève et Denis de L'amour est dans le pré et Khate d'Occupation Double Afrique du Sud se prêteront eux aussi au jeu.