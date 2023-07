Qui sait chanter?

Chaque semaine, un concurrent doit découvrir les vraies voix qui se cachent derrière six chanteurs mystères. En plus de son intuition, il peut se fier à un panel formé de quatre personnalités du milieu artistique. Les chanteurs sont des quidams de tous les horizons: un footballeur, un golfeur, un avocat, une ballerine, un chef cuisinier, un pompier, une policière, etc.

Au fil des différentes étapes, le participant élimine ceux qu’il soupçonne de ne pas être de bons chanteurs. Chaque fois qu’il réussit à éliminer un mauvais chanteur, il accumule de l’argent. À la fin de l’émission, le concurrent doit choisir s’il garde ses gains ou s’il mise le tout. Si la dernière personne présente devant lui est un bon chanteur, le joueur de la semaine remporte le gros lot. Autrement, il repartira les mains vides.