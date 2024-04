Ce lundi soir était diffusée la première des Traitres, la nouvelle téléréalité de Noovo mettant en vedette Karine Vanasse.

Dans ce nouveau jeu, 18 étrangers emménagent dans un majestueux manoir pour accomplir des missions en groupe afin de remporter des lingots d’argent et faire augmenter leur cagnotte commune, qui pourrait atteindre jusqu’à 100 000 $. Cependant, certains d’entre eux sont désignés comme des traîtres et « tueront » un fidèle chaque soir dans le but d’être les seuls à mettre la main sur le magot.

Généralement, les téléspectateurs sont invités à soumettre leur candidature pour participer à ce genre de téléréalités, mais dans le cas des Traitres, les choses se sont faites différemment.

La production a décidé d'appeler certaines personnes exerçant des métiers particuliers pour leur demander frontalement si elles voulaient prendre part à ce jeu. « Ils étaient surpris quand on les a appelés », nous disait la productrice Nathalie Brigitte Bustos lors de la visite de plateau l'été dernier. « Ils étaient comme : ''Moi? Pourquoi?'' ».

Elle ajoute : « On s'est dit qu'on aimerait ça avoir un avocat, une avocate. On aimerait ça trouver un espion, des policiers, des enquêteurs. C'est ça qu'on cherchait. Il y a une médium aussi. »

« Ces gens-là ne veulent pas faire de télé. Ces gens-là ne veulent pas avoir le spotlight. Ils ne veulent pas devenir influenceurs. Rien de tout ça. Eux autres, ils sont venus jouer et ça adonne qu'il y a des caméras. »

Il faut que tu aies un peu le goût du risque quand tu te fais dire : "On a vu ton profil, on aimerait que tu viennes jouer avec nous...".

Déjà, le premier épisode passé, on peut confirmer que la production a su trouver des candidats parfaits. En plus des enquêteurs, ex-espion et avocats recherchés, Entourage a mis la main sur une championne mondiale de poker, une ex-douanière, un superviseur d'opérations au casino, une neuropsychologue, un courtier immobilier, un athlète olympique et un pilote d'avion.

Apprenez-en plus sur les coulisses et découvrez quelques photos du décor ici.

Les traitres est diffusé les lundis soirs à 20 h, sur Noovo.