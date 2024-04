Le printemps s'annonce foisonnant de nouveautés télévisuelles captivantes. Noovo nous arrive notamment avec un nouveau jeu-réalité, animé par la formidable Karine Vanasse, qui promet de rallier autant les adeptes de téléréalités que ceux qui n'en sont pas férus.

En effet, après avoir connu beaucoup de succès à l’international et après une première adaptation anglophone réussie sur CTV l'automne dernier, le jeu-réalité Les traîtres, inspiré des soirées meurtres et mystères (et du jeu Loups-garous), arrive enfin sur les ondes de Noovo, précédé d'une rumeur plus que favorable.

Dans le somptueux Manoir Rouville-Campbell, l'hôtesse reçoit 20 convives qui seront invités à réaliser différentes missions afin de remporter de l'or qui ira dans une cagnotte commune. Parmi ces invités, certains sont des traîtres tandis que d'autres sont des fidèles. Le but? Démasquer les traîtres qui joueront de manigances et de mensonges pour ne pas éveiller les soupçons. L'enjeu de la compétition : remporter une cagnotte alléchante pouvant aller jusqu'à 100 000 $.

Dans le rôle de l'hôtesse totalitaire du manoir, Karine Vanasse captive dès sa première apparition, alors qu'elle accueille ses invité.e.s pour leur faire vivre une expérience hors du commun. Dans des looks époustouflants et affichant une hégémonie fascinante, la comédienne s'avère la parfaite personnalité pour animer ce jeu. Malgré son sourire constant, sa présence à elle seule fait parfois frémir les candidats, qui tenteront le tout pour le tout afin d'amasser de l'or et démasquer les traîtres qui se sont immiscés dans leur groupe.

